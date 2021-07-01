慈濟獎學金 多族裔寒門學子受惠

不同族裔學生獲得慈濟獎學金。（慈濟提供）

慈濟基金會的舊金山 支會每年都會頒發獎學金，資助有需要的寒門學子。今年有多位不同族裔的學生受惠，獲得慈濟頒發的獎學金，可以在修讀大學時候的減輕財務負擔。

不少準備進入大學繼續學業的高中生，經濟上需要幫助。慈濟的獎學金就能夠解決他們的燃眉之急。獎學金的宗旨是鼓勵他們在人生路上繼續向前邁進，資助清寒學生獲得更多機會上學，充實自己的能力，希望學生日後能成爲社會上有正面貢献的人。今年是慈濟獎學金的20年周年，每年全美獲獎的高中生有數百人。

今年在舊金山地區，一共有45位學生提出慈濟獎學金申請。經過甄選，有24位不同宗教和不同族裔的學生得到獎學金，17位得到1500元獎學金，還有七位高中畢業生將獲得四年獎學金（一共6000元）。慈濟基金會將於秋季開學時，直接寄達各得獎學生將就讀的大學，作為學費補助。

慈濟舊金山支會也特別舉行了雲端 獎學金頒獎儀式，邀請得獎學生及家人參加，每位學生有二至三分鐘的得獎感言於典禮上播放。同時，舊金山市議長華頌善（Shamann Walton）特地錄製影帶，在頒獎典禮時播放，祝福努力向上的學生，鼓勵他們在學成後貢獻所學、服務社會、造福人群。

值得一提的是，非裔的哈珀（Tony James Harper）獲得了四年獎學金。他是唯一一個K至12年級全勤獎的學生。他在小學和中學畢業時，慈濟都有贈送他學習用具。三年前，他也在慈濟的帶領下，前往花蓮慈濟精舍學習生活。詹姆斯也在致辭時特別感謝慈濟，表示自己從小在慈濟關懷下成長。他將入讀加大麥賽德分校（UC Merced）。

另外也有許多優秀的亞裔 學生獲得四年獎學金。比如Kelly和Kyle，都是本地名校洛威爾高中（Lowell High）的優秀學生。