安老自助處獲封年度非盈利機構 疫情間送餐不間斷

安老自助處憑藉對於社區的服務，獲得加州參議員威善高提名，成為年度非盈利組織。（安老自助處提供）

安老自助處憑藉對於社區和長者的服務，獲得加州 參議員威善高（Scott Wiener）的提名，成為本年度加州第11區的年度非盈利組織。近日安老自助處與威善高在華埠的邵逸夫爵士夫人中心舉行了賀狀授予儀式。

安老自助處在1966開始為灣區的長者服務。服務包括營養康樂中心、家居醫療及護理、社會服務、職業培訓及輔導、成人日間護理、低收入房屋及最新的護伴服務，以便長者在街上感覺更安全出行。

當天出席的嘉賓還包括舊金山 殘障人士及長者服務局主任德爾曼（Kelly Dearman）。

安老自助處行政總裁鍾月娟、安老董事局主席Nicholas Jay接到威善高參議員頒發的獎狀後，皆感謝威善高及舊金山殘障人士及長者服務局多年來的支持，他們因此得以成為很好的合作夥伴。威善高和德爾曼均讚譽安老自助處行政總裁鍾月娟在疫情 期仍帶導各部門繼續工作，並為不能出行的長者加強送餐服務，高峰期曾在三個月内送出30萬份餐，及在15個月內共提供150萬份熱餐。其他的安老部門，亦以ZOOM示像觧答長者的疑問及進行各項培訓，使長者不會因疫情和社會脱節。此外，長期義工高素珍表示，十分慶幸为安老的義工及接受服務的一份子，為安老得獎而驕傲。

當天德爾曼也參觀了中心的住宅單位，讚許入住的長者皆得到優質的服務及照顧。