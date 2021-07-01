陳嘉霖獲任命 舊金山地檢處社區事務總監

華裔陳嘉霖出任地檢處的社區事務總監。（地檢處提供）

舊金山 地檢長（District Attorney）博徹思（Chesa Boudin）宣布，任命華裔資深公務人員陳嘉霖出任地檢處的社區事務總監，主管社區事務。在履行新職後，陳嘉霖將會專職為舊金山的亞太裔社群 提供受害者服務支援，以及負責社區聯繫等。

陳嘉霖表達了他對新崗位的冀望：「在地檢長博徹思的剛強領導之下，我很榮幸加盟舊金山地檢處。」他說：「我相信我們必須推廣社區的復甦，包括制定長期解決方案，以求更全面地支援罪案受害者和我們的社區。」

1995年陳嘉霖從出生和成長地香港移民來美，在舊金山修學、就業 並定居。他表示，自己矢志扶植和建立社區，支援弱勢社群，及提升亞太裔社群的文化知能和語言協助。

陳嘉霖的職業生涯橫跨政府、非牟利和商業範疇。他曾經擔任舊金山縣市政府經濟及勞動力發展辦公室的資深計畫經理，社區青年中心的項目經理，亞太裔應變聯網總監，及在家庭馬賽克計畫中輔導成癮和心理健康有問題的病患。

「我期待和歡迎陳嘉霖加盟地檢處，他的豐富經驗協助我們更直接服務社區，」地檢長博徹思說：「他入職後可拓展我們辦公室對語言協助和文化知能的推廣，我們欣慰將能提升服務華語社群的需求，及促進所有舊金山商民的公眾安全。」

「陳嘉霖協助亞太裔社群中最為弱勢成員的豐富經驗，將對我們的受害者服務部大有貢獻，」受害者服務部執行總管李蕙儀說：「因為語言和文化障礙而造成亞太裔社群的報案率低是一個嚴重問題。陳嘉霖將會幫助亞太裔罪案受害者，在整個司法程序中，發揮爭取知情和賦權的關鍵作用，及獲得合適語言和認知文化的服務。」