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金山灣區華運會 疫後首辦室內網球、國樂賽

記者李榮／灣區報導
金山灣區華人運動大會舉辦疫情以來首次的室內競賽。（記者李榮／攝影）
金山灣區華人運動大會舉辦疫情以來首次的室內競賽。（記者李榮／攝影）

金山灣區華人運動大會每年都舉辦盛大的單項運動比賽，以及開幕式活動，去年因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，華運會首次停止辦理各項群聚競賽活動，所幸日前北加州地區疫情趨緩，加州政府也已自6月15日重啟經濟活動。第37屆金山灣區華人運動大會除了在室外舉辦網球比賽以外，緊接著於日前舉辦了華運會室內的國樂藝能競賽，今年由傅旭芳古箏教室協辦，共有20多位參賽者參加。

包括南灣華僑文教中心主任閻樹榮、中華民國僑務委員呂玉貞等人都到場致意，本屆國樂藝能競賽的評審委員包括：華運會主任委員代表宋貞、前主任委員楊昆山、音樂老師王偉，音樂老師Wendy Jin、古箏老師傅旭芳。評審標準包括：台風 (20%)，樂感 (40%)，以及技巧 (40%)。

今年共有20多位參賽者，分成兩組，少年組 (13歲以下)，以及青少年組 (13歲以上) 。所有的參賽者按照自己的喜好自選一首曲目表演，由專業老師及資深專家評定。

比賽最後成績如下：

少年組：第一名：楊泊鋆（Bojun Yang）、第二名：強子宸（Jessie Zichen Qiang）、第三名：王子庭（Tiara Wang）、第四名：楊欣怡（Emily Yang）、第五名：王洛川（Bella Wang）。

青少年/成人組：第一名：向薇薇（Weiwei Xiang）、第二名：黃欣恩（Grace Wong）、第三名：王思允（Fiona Wang）。

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