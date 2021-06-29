避疫發奇想 矽谷父帶2子創業修理腳踏車

11歲的Sean和9歲的Noah從2020年6月開始在網路上接單，到府修車，已成為南灣矽谷知名的修車「小師傅」。（照片：Hugo Chien提供）

2020年疫情 期間，許多小孩都被困在家中沒辦法出門，只能上網學習。矽谷 有位工程師爸爸突發奇想，在網路上創立了「矽谷行動咖啡 單車店Pig & Tire」，爸爸帶著兩個小男孩到府修腳踏車，每次10元起，在網路上打響了名號。去年6月至今，他們已修170台單車，11歲的Sean更從原本什麼都不會的小男孩，變成一個會修車、計算營運成本、做財報及設計品牌、公關行銷的老闆，成為矽谷新創圈的佳話。

科技公司創辦人Hugo Chien說，他自己以前就很喜歡蒐集骨董單車，家裡有十幾台單車，平時嗜好就是敲敲打打、修單車，兩個男孩Sean和Noah從小耳濡目染下，對單車也很有興趣，除了很會騎單車，也常看他修車。

Hugo Chien是個古董單車迷，家裡有10幾台單車，兩個男孩也在耳濡目染下喜愛單車，全家常在戶外騎車、衝浪、打球。（記者江碩涵／攝影）

他說，去年3月美國疫情嚴重，全家居家避疫下，孩子在家裡悶壞了，對生活意興闌珊。為了鼓勵孩子多與他人互動，Hugo Chien去年6月主動在FB親子社團中發文，詢問有沒有家庭要修單車，他可以帶著孩子去修車，藉機讓孩子有出門走走的機會，也能多練習修車技術。

Hugo Chien說，一開始小孩面對陌生人的確有點生澀，且也不太會修車，多半還是他自己修理，不過隨著客戶訂單變多，孩子開始敞開心胸，愈來愈大方，修車技術也逐漸純熟，尤其要求修車的家庭多半來自台灣，有不少共通話題，孩子開始能對陌生人侃侃而談，聊單車、聊技術，各種話題都能暢談。

兩個孩子愈修愈有興趣，每天下午3點下課後，就不上課後輔導班了，Hugo Chien直接帶他們到各個家庭修車，一路修到傍晚6點。Hugo Chien說，兩個男孩面對不會修的車，會主動上網找尋資料學習，而他們遇到的家庭，九成的機率爸爸都是工程師，因此聊的話題多半是工程、數學、科學等。

Sean和Noah成立了「矽谷行動咖啡單車店Pig & Tire」公司，連公司LOGO都自己設計，他們背著的購物袋就是自己繪製印出的連明款包包。（記者江碩涵／攝影）

他說，有次修理時，剛好遇到家長是科技公司會計主管，會計主管問了兩個孩子有關修車的營運成本、收入等話題，讓孩子產生興趣，於是開始正式學習如何記帳，如何製作財務報表。

Hugo Chien自己也是新創科技公司創辦人，透過修單車的學習，兩個孩子潛移默化地學會如何運作一間公司。為了鼓勵孩子，Hugo Chien協助Sean和Noah成立「矽谷行動咖啡單車店Pig & Tire」公司，兩個兒子各占40%股分、他和太太則共為20%，正式登記為有限公司，由兩個男孩擔任老闆。

自從登記公司後，兩個男孩更積極學習各種營運公司的技能，連品牌LOGO都是自己用繪圖軟體畫出來的，如果有人在網路上詢問修車問題，兩人也積極回應，除了修車技能外，兩個不到12歲的孩子，一下子還學會了品牌定位、行銷公關、客服、財務會計。

雖然每次修車都只有10元起跳，扣掉時間成本還有開車往返油錢，絕對是個倒賠的生意。但Hugo Chien說，修車的過程，就是一場學習的旅程，兩個孩子能透過修車學習到學校無法教導的經驗，受用無窮。