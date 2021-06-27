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人力薪資上漲 南灣餐飲業招工難、拚送餐競爭

記者李榮／灣區報導
王志剛腦筋動得快，疫情之下土匪湘菜經營的還是不錯，但他也坦言招工不易。（記者李榮／攝影）
王志剛腦筋動得快，疫情之下土匪湘菜經營的還是不錯，但他也坦言招工不易。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響一年多，隨著疫苗接種的普及，6月中起加州終於經濟重啟。但是，從居家避疫（shelter in place）命令之前就被嚴重影響的餐飲業，許多餐館到現在還沒能回復元氣，除了面臨物價上漲的問題，招工困難更是一大挑戰。雖然，也有反應靈活的餐館，在疫情之下透過送餐平台擴張，精準抓準消費者購買習慣的改變，更進一步搶占市場的份額，但因找人難，業務仍難回到疫前狀態。

在南灣開設飲料店的「堅哥」指出，疫情讓生意變得非常難做，「我不知道別人的店是怎麼樣，但我們真的很慘。」他表示，自己開業就在疫情爆發之前不久，因此在政府紓困審核時，因為沒有前一年的營業額難以申請，等於幾乎全部得是靠自己的資金苦撐。而且無論生意好不好，都得要付房租、水電，還有員工的工資，相當辛苦。

要求匿名的他指出，過去一年來生意不好也不敢跟朋友訴苦，因為總覺得如果在朋友圈中，露出生意不好的樣態，大概率不但不會有太多同情，反而會讓別人有「恐怕是飲料不好喝」的印象，造成反效果。因此，過去一年來就算來客率降低，還是得要持續推出不同的活動，即使犧牲毛利，也要想辦法吸引客人上門。

他表示，疫情逐漸結束，但隨之而來也伴隨著原物料的高漲，以及員工薪資增加的壓力。特別是工資，「現在外頭招工的店家很多，小費多的店都不一定招得到人了，生意不好、或者小費少的店，招人更難。」

「現在幾乎要每小時25元。」土匪湘菜老闆王志剛也說，餐廳招人原本就是要跟送餐等工作崗位競爭，而現在工資普遍提高已經是不爭的事實，必須要用各種方式補貼員工的工資，導致經營成本肯定提高。

他表示，土匪湘菜在疫情之下，透過各送餐平台，加上成立新的品牌搶市，經營起來也算是走出一條新的路，「其實，很多想法以前就想過，疫情剛好讓我們有機會真正實現」。土匪湘菜也將過去的包廂轉為倉儲以因應物料與送餐的需求，不過整體來說，餐廳本身還未能達到百分百的產能，其中一個原因就是招工不易，人手不足。

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