讀者來函／看中國發展 須理解特定歷史情境

筆者2019年在貴州西江苗寨考察時，發現在從事投資 開發的浙江商人和本地村民之間形成了一個有趣的互動合作關係。西江一方面對持浙江省身分證的遊客實行免門票的優惠，一方面為本寨居民提供免費的穿梭電瓶車，而這種村民專用電瓶車有別於一般遊客需要購票才能坐的車，投資方和村寨同時還協商鄉村客棧的產權問題。

一方面，原本安靜的村莊因為全面旅遊開髮變得終日喧鬧，另一方面，過去外出務工的苗族同胞因為家門口的就業機會而選擇回鄉。這些發展模式以及其間的種種周旋、拓展，與博弈過程，恐怕不是一些美國 人看中國 時慣用的「壓迫—抗爭」的對立模式所能涵蓋的。

或許不妨借鑒一下社會學家的視角：「社會學永遠都面臨兩大主題，一是我們日常生活的形態，二就是社會的急劇變遷，急劇衝突，甚至是意想不到的突變所帶來的政治、社會、文化、宗教，乃至人心的影響」（渠敬東），以及應該更多地「從中國內部觀察中國社會轉型」（應星）。

對堅持研究當代中國「脅迫外交」的學生，筆者曾引導他們了解中國歷史上基於儒家文化的對外關係理念，和北方遊牧政權以及東方和南方海洋國家的不同歷史關係，以及近代中國在國際關係中的脆弱和防禦性質，並提醒他們注意，很多資料本身帶有預設立場。

事實上，一些美國學者對南海問題存在誤解，籠統地談「南中國海」，而自從二十世紀三十年代開始，不論是民國政府還是中華人民共和國政府都從來沒有說「南中國海」是中國領海，只是對相關島嶼及其附屬水域提出領土主張並成為爭議一方。這兩個概念是需要澄清的。

（待續。文稿由APAPA俄亥俄提供。作者伍國是美國阿勒格尼自由文理學院歷史系副教授。）