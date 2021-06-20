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沙加緬度山茶花獅子會 新董事就職

本報特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
山茶花獅子會舉行新董事的就職典禮。 (本報特約記者錢曉莉攝影)
山茶花獅子會舉行新董事的就職典禮。 (本報特約記者錢曉莉攝影)

沙加緬度的山茶會獅子會（Camellia Lions Club）在月初時舉行了新任董事的就職儀式。上任之後，新的董事會將會負責2021至2022年度的獅子會日常運作管理。

當天的晚會活動在沙加緬度Hong Kong Island舉行，邀請了社會各界代表一起來支持公益。主席Diana Lee卸任之後，交由Eva Zhou接任。當晚6時酒會開始，隨後進入歡迎致辭，介紹來賓，效忠宣誓，禱告的環節。7時左右晚宴開始，就職典禮先由卸任的主席Diana Lee致辭，隨後由獅子會的地區總監Cat Gon致辭，再由新上任的Eva Zhou發表就職演講。

當晚的活動菜品豐富，參與人員也可以一起唱卡拉OK，氣氛熱烈。世界各地都有獅子會分會，加州首府地區的獅子會分會是其中的分支。但由華人創立、並全部為女性會員執掌的獅子會不多。山茶花獅子會的成立歷史並不久，但是一直積極參加很多沙加緬度當地慈善組織的活動，並且舉辦籌款或擔任義工等。

過去疫情一年多期間，山茶花獅子會也捐出了許多的口罩、免洗的洗手液給送餐機構Meals on Wheels，以及麋鹿林的警察局，感謝這些機構對於社區的服務。同時獅子會也在去年捐出了睡袋、食物等物資給山火中流離失所的災民。目前，山茶花獅子會也在持續幫助遊民和青少年的發展。

過去疫情一年期間，山茶花獅子會持續幫助弱勢群體，支持慈善事業。(本報特約記者錢曉...
過去疫情一年期間，山茶花獅子會持續幫助弱勢群體，支持慈善事業。(本報特約記者錢曉莉攝影)
卸任主席Diana Lee (右二），新任主席Eva Zhou (左二）與獅子會...
卸任主席Diana Lee (右二），新任主席Eva Zhou (左二）與獅子會的地區總監Cat Gon。(本報特約記者錢曉莉攝影)

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