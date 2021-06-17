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鼓吹年輕人「周末上班」 金山華裔創投高層惹負評

編譯組／綜合14日電
舊金山華裔創投家因 「不受歡迎的意見 」推文受到關注。（取自推特）
舊金山華裔創投家因 「不受歡迎的意見 」推文受到關注。（取自推特）

本周末，風險投資公司Atomic的舊金山負責人孔（Jordan Kong）因為在推特上發表了她的不受歡迎的觀點，受到了一些也不失正確的批評。

「不受歡迎的觀點：年輕人在職業生涯早期能做的最好的事情就是在周末工作，」她周五晚上在推特上說。

一如大多敗筆之作，這在推特上引發了一場怒潮及反響。推特上的反應很迅速，而且幾乎全部一邊倒地反對這種對工作的癡迷，許多人在推特上說，這種生活方式會導致超負荷和力竭，而職業前景卻沒有得到任何提升。

孔的推文也激發了一系列不同形式的評論，從如何在工作之外找到成就感，到許多成功的年輕人有父母的銀行存款——CBS新聞記者塞格斯（Grace Segers）在推特上寫的「不受歡迎的觀點：年輕人在職業生涯早期能做的最好的事情就是有富裕的父母」，點讚數是孔的推文的近十倍——到《搖滾學校》和視頻遊戲「Stardew Valley」 的片段。

她後來在周一早上的推特中說，她的理由是她和 「其他貧窮的移民孩子 」都必須 「努力成功」。她還談到了她經營一家創業公司的經歷，每周工作90小時，並在操勞中患上了早期糖尿病和腸胃炎。

許多人在她的推文留言評論：

「這些對於一個貧窮的移民孩子來說實在很糟糕的事--她不應該為此慶祝」。

「把自己最好的一面展現出來，在有報酬的40個小時裡非常努力地工作當然是應該的；但是，一個真正支持你的、公平的公司多半會幫助你推進你的事業，同時也並不要求你放棄自己的休息日」。

「你不應該為了職業發展而犧牲與你所愛的人在一起的時間，犧牲一個愛好，甚至只是玩電玩、打盹或什麽都不做；你也不應該為了工作而放棄你的心理健康」。

「任何期望你每周工作90小時的公司都不在乎你的事業或你的健康，這也同樣是事實」。

「況且，大多數美國人已經過勞了。經合組織2018年的一份報告發現，美國人的工作和生活平衡狀況是世界上最差的。而隨著過去一年工作與家庭生活的界限被打破，我們的工作時間早已超出朝九晚五的框架」。

「所以，如果你真的那麽愛你的工作，就在周末工作吧，但要知道這不一定對你的將來有益處」。

推特 美國 移民

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