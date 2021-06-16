Frameline同志影展 「聚焦台灣」展現台片創意

駐洛杉磯台灣書院再度與Frameline舊金山國際同志影展合作，展現台灣多元LGBTQ影視創意內容。（記者李榮／翻攝）

Frameline舊金山國際同志影展 （Frameline San Francisco International LGBTQ+ Film Festival）是全球規模最大的同志影展。台灣 是亞洲第一個同性婚姻合法化國家，與該影展於2020年首度合作，展現台灣多元LGBTQ影視創意內容。今年在文化部支持下，駐洛杉磯台灣書院再度與第45屆Frameline舊金山國際同志影展合作，將在6月17日至27日於線上推出「聚焦台灣（Focus on Taiwan）」單元，放映3部長片及1場短片單元，並舉辦台灣專題論壇。

舊金山國際同志影展由非營利媒體藝術組織Frameline在1977年創始，至今已經是第45屆，是全美歷史最悠久、規模最盛大的同志影展。每年6月底搭配都同志驕傲月舉辦為期11天的影展，聚集6萬名以上觀眾。今年主辦單位在防疫考量之下擴大影展規模，時間定於6月10日至27日，舉辦結合實體與線上之影展，呈現來自全球超過130部影片，並與舊金山同志驕傲大遊行（San Francisco Pride）與舊金山巨人隊合作，於甲骨文球場推出2場驕傲電影之夜，並舉辦汽車電影院 及於卡斯楚與Roxie戲院舉辦實體放映活動。

本次「聚焦台灣」單元長片部分，推出金馬獎得獎影片「親愛的房客」，導演鄭有傑透過房客、房東與其孫子三人之間緊密的情感連結，不僅刻畫同志情，也生動描述無條件的愛與親情等感人議題。影片獲2020年金馬獎最佳男主角、最佳女配角及最佳原創電影音樂獎。

另一部長片「揭大歡喜」由陳宏一、魏瑛娟共同執導，劇情改編自莎士比亞名為「皆大歡喜」原著，打造台灣首部全女性擔綱演出電影，講述四對戀人的愛情童話。該片入圍今年鹿特丹影展大銀幕競賽單元。而「明天記得愛上我」由陳駿霖執導，透過多線敘事情節，突破愛情電影傳統模式，為現代男男女女面對愛情、婚姻與人生各項難題解惑。該片曾於2013年入選柏林影展電影大觀單元觀摩片。

短片部分，包括「未命名」描述在這個性傾向與自我認同都難以歸類命名的年代，新世代對於難以言喻的人生階段發出吶喊。「世界驕傲在台灣」呈現台北在疫情期間舉辦之LGBTQ驕傲遊行活動。「迷藏」描述13歲少年隱藏自己的同志傾向，並對成長感到迷惘。「宵禁」描繪台灣戒嚴時期男性試圖逃脫政府、社會、內心情感的故事。

此外，蘇匯宇的新作「女性的復仇」將於「暗黑扭曲奇幻（Dark Twisted Fantasies）」單元放映，內容延續蘇匯宇近期的「補拍」創作脈絡，複製呈現台灣戒嚴時期之違禁電影作品，重新展現1970至1980年的之女性剝削電影。

主辦單位介紹，除電影放映外，本次聚焦台灣單元並將於6月23日（周三）晚上5時30分舉辦「Taiwan Focus」線上論壇，並在Frameline臉書及YouTube頻道進行。當日將有專業人士向全球觀眾介紹台灣LGBTQ電影的多元發展歷程，以及近期在Netflix及其他串流平台的崛起的情況。

長片採線上隨選售票放映，短片及論壇則為免費單元。詳情：https://www.frameline.org/festival。