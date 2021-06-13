我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

讀者來函／美國學生如何在課堂上認識中國

伍國

在學校裡，另一位崇拜達賴喇嘛的美國同事則鼓勵學生研究西藏問題，並邀請帶有明顯政治訴求，展示相關標誌，旗幟和形象的團體來校舉辦西藏「藝術展」，引起一些中國留學生的強烈反彈。

在筆者看來，雖然研究課題的選擇是開放的，但對於並沒有真正掌握中文，只能閱讀英文資料的美國學生來說，貿然進入這個高度政治化的領域意味著只能被英語世界裡固有的偏見引導。

有的中國同事也參與其中，為違背價值中立的取向推波助瀾。一位已經離職的中國同事在設計課程的時候，書面聲稱課程的目的是讓美國學生學習如何對付（cope with）中國，但「cope with」（英文中的定義to deal with and attempt to overcome problems and difficulties）這一短語明顯的負面和對抗意涵，使得一名美國同事聽後也感覺欠妥。

通過多年指導本科生學期和畢業論文，筆者感覺美國學生對古代中國的文化成就和歷史人物更容易產生積極和正面的感受，也幾乎是例行地，每個學期都有學生會對纏足這一現象產生濃厚興趣。在現當代領域，學生則很容易對中國進行苛刻的審視，但也有學生持平甚至欣賞地看待中國。在筆者指導過的畢業論文中，有的學生研究當代中國電影中的女性形象，有的研究毛澤東時代的「黑市」和地下交易，有的研究漢字的歷史，有的研究中國古代的環境問題，也有很大比例的學生研究毛澤東和文化大革命。

一些非歷史專業，也不輔修中國研究的學生，往往是在臨畢業的最後一個學期為了湊足學分而選一門有關中國的課程。一個政治學專業的美國學生曾經上過前述的那位對中國保持對抗心態的日裔學者的，以美國為觀察出發點的課程，但他希望通過上我開的關於中國當代史的課程獲得另一種視角；另一個政治學專業的美國學生則從未上過任何聚焦中國的課程，但出於好奇，希望在畢業以前對中國有所了解；一名在美國出生的第二代華裔男孩學經濟學，但希望通過藉由課程了解自己的父輩曾經經歷過怎樣的中國。

這些選課動機說明，相當一部分美國學生希望通過上課獲得關於中國的更深入的知識和看待中國的另一種視角，特別是在當授課者是華裔的時候。（伍國：美國阿勒格尼自由文理學院歷史系副教授。APAPA俄亥俄提供。待續）

中國留學生 美國 華裔

上一則

金山市議員戒酒風波擴大 市政廳爆霸凌文化？

下一則

高敘加態度已變 LGBTQIA+族群仍不諒解

延伸閱讀

鎖定台灣人 美華業者安排疫苗旅行團

鎖定台灣人 美華業者安排疫苗旅行團
台美TIFA會議 別空手而回

台美TIFA會議 別空手而回
一起共舞、一起騎馬 英女王與歷任美國總統好多故事

一起共舞、一起騎馬 英女王與歷任美國總統好多故事
GMV成長快 亞馬遜將取代沃爾瑪成最大零售商

GMV成長快 亞馬遜將取代沃爾瑪成最大零售商
越來越多民主黨員 認為美國民主淪少數統治

越來越多民主黨員 認為美國民主淪少數統治

熱門新聞

臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

2021-06-07 02:20
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲