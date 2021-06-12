華人創業故事╱歐慧瓊闖蕩房產建築業 打造品質生活

歐慧瓊在美國闖蕩房產建築和設計的行業，始終堅持打造品質生活。（記者李晗 / 攝影）

現代人在都市中生活，居室的空間大小、交通的便利程度、社區周圍的環境，都影響著生活的品質高低。台灣 移民歐慧瓊（Joy Ou）來美已經超過40年。在房產建築和設計的行業中闖蕩的她，有一個始終不變的目標，就是打造有品質生活。

如今歐慧瓊已經在房地產開發、建築設計業內資歷很深，也是這個白人主導的行業中罕見的亞裔女性身影。在舊金山 灣區生活的歐慧瓊，熱愛這個地區的特性。她的出現，也為舊金山的建築與設計的思維，帶來一個獨特全新的視角。

「舊金山城市雖小，但是它能夠為我們帶來很多。只要有想像力、推動力和熱情，任何事都可以達成。」歐慧瓊說。而且舊金山因為地理位置，在她心中就像是一個美國 通往亞洲的大門（Gateway）。這個城市的歷史文化、多元包容的價值也深深吸引著她，也就令她持之以恆地想要為這個地區帶來更好的生活品質。

20歲時，歐慧瓊從台灣移民來美國。在那之前，她在台灣的學校裡就非常活躍，熱愛體育康樂以及社區籌款等的公共事務，這也顯示了她關心社區，關愛社會的性格。來美之前她也曾經在實踐美工科就讀，設計和美術一直是她的興趣點。

在美國留下之後，她現在在南加州的ArtCenter College of Design修讀「環境設計」（Environmental Design）專業。她說，環境設計就是要注重人類的感官與生活。這些學習的內容，都為她下一步進入房地產建造打下基礎，更達到她對社區發展進步的願望。

在讀書時，就有一門課令她印象深刻，激發了她對於生活環境、設計與創意的思考。這門課的老師讓學生們畫出來一個怪物外星人，然而下一堂課，老師就給學生們出了一道難題：為那個怪物外星人設計一個棲居之地。歐慧瓊說，這就是在為居住環境而思考，從我們的感官角度出來，如何改善居住、改善環境，提高生活品質。

1986年，她開始創業，成立了自己的設計公司KOBEOU Design（今天的Eight Inc.），接下來1989年成立開發公司Ou Interests, Inc.。

如今，在建築公司L37擔任合夥人的她，一手打造了舊金山尚芮公寓（Serif）項目。這個項目，也就印證了她心目中的現代化簡約、商住混合的生活方式。除了L37的工作之外，歐慧瓊也參與了許多慈善機構的活動，包括在多個而非盈利機構擔任董事，以及跟舊金山華埠的華協中心（CCDC）、田德隆社區的青少年中心多有合作。

她對自己的生活、工作的環境要求，也都是追隨內心，保持著高品質高要求。她自己開電動車，住在一個依靠太陽能發電的房子裡。在她位於舊金山市中心的辦公室內，就是工業化與現代性的完美融合。