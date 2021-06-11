北加福智關懷醫護 將送5000餐點

義工們將餐點送到李維球場。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情至今已經一年多，雖然隨著疫苗 施打的普及，逐漸露出曙光重啟經濟。但一年多以來，社會各方面都被嚴重影響，特別是第一線的醫護人員從最開始的照料與防疫，到近來的疫苗接種都相當辛苦，是社區的無名英雄。

北加 福智基金會為了推廣正能量，從去年7月起開始推出「送餐暖人心」活動捐贈餐點給第一線的醫護人員，近日又將700蔬食份餐點送到聖他克拉拉的李維球場（Levis Stadium）給施打疫苗的工作人員，希望主流社會能感受到華人 對第一線抗疫工作人員的關懷，福智預估在6月底之前，送餐暖人心會送滿5000份餐點。

北加福智基金介紹，其實福智基金會發起的 「送餐暖人心」 公益活動是從去年新冠疫情在美國大規模傳染之際便開始啟動，「最初福智是抱著拋磚引玉的心，希望灣區華人一起參與支持、關懷社區。華人在社區中一直都扮演較為沉默的角色，送餐暖人心活動就是期望能打破平日社區對華人的印象。」

義工Christina Liu指出，既然要送餐，北加福智基金就希望確保送出的是健康、清淨而且有能量的食物，因此選擇蔬食或者素的三明治，讓主流體驗好吃的素菜，「就這樣幾百份、幾千份的美味蔬食，每個星期有義工專程送到灣區各個醫療單位。當天李維球場的大型疫苗接種接種活動是由聖荷西Valley Medical Center基金會出動600名醫護人員承辦，而該基金會之前試過福智的蔬食餐盒，所以再邀請福智共襄盛舉。」

當日捐贈的餐館包括：密爾比達Rawasf Restaurant、卡斯楚谷Te'Amo in Castro Valley、聖荷西心田素食、Indigo Berger、Ike's Sandwiches、巴洛阿圖Teaspoon等。

北加福智義工羅蘭華指出，福智長期在社區捐餐，疫情剛開始時是送給急診室、緊急醫療中心等的醫護人員，現在也把重心轉到疫苗站，光是疫苗站就已經捐贈1000多份餐點；如果最開始送餐到今年的六月底，預計會送滿5000份的餐點。