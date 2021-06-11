我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

北加福智關懷醫護 將送5000餐點

記者李榮／聖他克拉拉市報導
義工們將餐點送到李維球場。（記者李榮／攝影）
義工們將餐點送到李維球場。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情至今已經一年多，雖然隨著疫苗施打的普及，逐漸露出曙光重啟經濟。但一年多以來，社會各方面都被嚴重影響，特別是第一線的醫護人員從最開始的照料與防疫，到近來的疫苗接種都相當辛苦，是社區的無名英雄。

北加福智基金會為了推廣正能量，從去年7月起開始推出「送餐暖人心」活動捐贈餐點給第一線的醫護人員，近日又將700蔬食份餐點送到聖他克拉拉的李維球場（Levis Stadium）給施打疫苗的工作人員，希望主流社會能感受到華人對第一線抗疫工作人員的關懷，福智預估在6月底之前，送餐暖人心會送滿5000份餐點。

北加福智基金介紹，其實福智基金會發起的 「送餐暖人心」 公益活動是從去年新冠疫情在美國大規模傳染之際便開始啟動，「最初福智是抱著拋磚引玉的心，希望灣區華人一起參與支持、關懷社區。華人在社區中一直都扮演較為沉默的角色，送餐暖人心活動就是期望能打破平日社區對華人的印象。」

義工Christina Liu指出，既然要送餐，北加福智基金就希望確保送出的是健康、清淨而且有能量的食物，因此選擇蔬食或者素的三明治，讓主流體驗好吃的素菜，「就這樣幾百份、幾千份的美味蔬食，每個星期有義工專程送到灣區各個醫療單位。當天李維球場的大型疫苗接種接種活動是由聖荷西Valley Medical Center基金會出動600名醫護人員承辦，而該基金會之前試過福智的蔬食餐盒，所以再邀請福智共襄盛舉。」 

當日捐贈的餐館包括：密爾比達Rawasf Restaurant、卡斯楚谷Te'Amo in Castro Valley、聖荷西心田素食、Indigo Berger、Ike's Sandwiches、巴洛阿圖Teaspoon等。

北加福智義工羅蘭華指出，福智長期在社區捐餐，疫情剛開始時是送給急診室、緊急醫療中心等的醫護人員，現在也把重心轉到疫苗站，光是疫苗站就已經捐贈1000多份餐點；如果最開始送餐到今年的六月底，預計會送滿5000份的餐點。

北加福智基金長期捐贈餐點給第一線的醫療人員。（記者李榮／攝影）
北加福智基金長期捐贈餐點給第一線的醫療人員。（記者李榮／攝影）

疫苗 華人 北加

上一則

林火安全補助金140萬 即起申請 18日截止收件

下一則

金山人語／撤資警察 只會令治安更糟

延伸閱讀

強制限水抗旱 加州聖他克拉拉縣拍板

強制限水抗旱 加州聖他克拉拉縣拍板
聖荷西購槍 擬強制買責任保險、錄影

聖荷西購槍 擬強制買責任保險、錄影
強制限水抗旱 加州聖他克拉拉縣拍板

強制限水抗旱 加州聖他克拉拉縣拍板
聖荷西3麵包店攜手 捐款對抗仇亞歪風

聖荷西3麵包店攜手 捐款對抗仇亞歪風
家庭悲劇…聖荷西7歲男童陳屍賭城郊外 母涉嫌被捕

家庭悲劇…聖荷西7歲男童陳屍賭城郊外 母涉嫌被捕

熱門新聞

舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）

全美最值得留宿城市 舊金山第3 佛利蒙墊底

2021-06-04 13:51
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
東灣都布林社區一向較為安全。2日晚上，在Clifden Court路發生跟蹤受害者入室搶劫，60歲男性受害者被劫匪開槍擊中。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭、都布林連環搶 華人遭跟蹤入室劫財槍擊

2021-06-04 01:20
納巴縣證實出現首例完成疫苗接種仍染疫死亡的案例。（Getty Images）

金山納巴縣首例 逾65歲婦打新冠疫苗後染疫死亡

2021-06-05 00:23
都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

2021-06-07 02:20
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏