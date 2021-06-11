華美半導體協會19日科學工程大會 柏加大胡正明談創新

胡正明希望家人們能夠培養保持孩子的好奇心。（記者陳程威/視頻會議截圖）

華美半導體協會（CASPA）日前宣布，將會在19日於線上舉辦首屆「科學和工程大會」（Science and Engineering Fair）。活動全部網上進行，時間將會長達兩個月。具體信息可以通過登錄www.caspa.com獲取。比賽將會分為四個類別，包括數學，物理，計算機和工程。希望培育下一代的亞裔科技人才。

19日開幕大會上，將有包括了柏克萊加大 教授胡正明在內的眾多半導體行業領軍人物分享相關經驗。胡正明透露，在開幕現場將會與青少年朋友們談論科技與創新。他表示，科技與創新並不是成年人的專利，而是可以融入在青少年們成長過程之中。他希望能夠通過自身成長的故事激發青少年們對於科學技術的熱情。

數學教育 方面，胡正明希望華人家人不必過於擔憂學校的數學教育。「重要的是讓孩子對數學產生興趣，而不必將數學擺在過高的位置。」他希望家長能夠鼓勵孩子對於數學以及科學熱情與好奇心。‘

胡正明表示，美國對於半導體的持續性都投資將會是未來一段時間的趨勢。因為半導體以及其衍生的技術與人類的未來緊密相關。現在的許多社會問題，包括人口增長，環境污染以及資源不足等，都需要有技術的介入。許多新技術將是社會繼續進步的重要基礎之一。

柏克萊加大工程學院的楊艾倫（Allen Y. Yang）表示，希望能夠通過寓教於樂的方式，推動自動化以及AI 相關知識在年輕人中普及與發展。對於大學生而言，他希望能夠降低學習AI領域的成本，希望將原先價值100萬元的AI平台成本降價到500-1000元，從而讓更多人能夠參與進來。

他說，許多AI的基礎都是從「遊戲」開始，包括許多「博弈論」的知識都是對於發明創造而言十分重要。希望家長們也能積極參與到相關的遊戲的過程，一起投入孩子融入到「遊戲」的解決問題的過程之中來。