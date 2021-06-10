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東灣台山同鄉會社安隊 慶祝啟動100天

記者劉先進／屋崙報導
東灣台山同鄉會華埠社安隊啟動100天活動9日舉行。（記者劉先進／攝影）
東灣台山同鄉會華埠社安隊啟動100天活動9日舉行。（記者劉先進／攝影）

東灣台山同鄉會華埠社安隊啟動100天活動9日舉行。台山同鄉會主席馬作林表示，在華埠治安得到良好改善、警員滿員入駐華埠前，社安隊將繼續秉承警民攜手、護衛華埠的宗旨，堅持巡邏華埠，保護社區安全。

社安隊3月1日啟動。他們統一身穿橙色背心，一天三班、一周七天來巡邏，每天早上9時開始，下午5時結束。社安隊人數擴大到上百人。9日的慶祝，還包括切生日蛋糕，發放同鄉會婦女部製作的台山粽等活動。

馬作林表示，很多人都在問社安隊何時會結束，但現在還沒有確切答案。「一個人做好事並不難，難的是堅持做下去。希望社安隊成員評估華埠的治安情況和形勢，做出決定。當社會問題得到緩解，警察滿員入駐華埠，華埠治安得到良好改善。到那時，社安隊將結束工作。只要沒有達到這個階段和目標，大家會繼續巡邏。」

東灣台山同鄉會華埠社安隊啟動100天活動9日舉行。（記者劉先進／攝影）
東灣台山同鄉會華埠社安隊啟動100天活動9日舉行。（記者劉先進／攝影）

9日當天，即使有慶祝活動，社安隊成員也不敢鬆懈。上午11時許，有白人女子疑似精神病發作，開車到華埠8街繁華路段忽然下車，把車停在路當中，情況很危險。社安隊成員迅速趕往現場，得到女子許可後挪動車輛，又致電警方和阿拉米達縣精神健康危機處理部「Mobile Crisis」處理。記者在現場看到，該女子情緒不穩定，和人說話時，大聲叫嚷。不久，專業人員趕到現場，將女子帶走。

目前，社安隊還在招兵買馬，希望有更多人加入，以應對一周七天的繁重巡邏任務。希望報名加入的熱心人士，可掃描二維碼，或點擊網址https://tinyurl.com/chinatownpatrol。

社安隊還在招兵買馬，希望有更多人群加入。熱心人士可掃描如圖二維碼報名加入。（社安...
社安隊還在招兵買馬，希望有更多人群加入。熱心人士可掃描如圖二維碼報名加入。（社安隊提供）

華埠 警察

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