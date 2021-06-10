屋崙義巡華埠「藍天使」慶祝父親節 市長派人與會

屋崙華埠藍天使義工巡邏隊9日舉行慶祝父親節活動。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 藍天使 義工巡邏隊9日舉行慶祝父親節活動。屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）的特別策畫聯絡員時晨光、警局3名警員、屋崙華埠商會主席陳錫澎來到現場，感謝義工巡邏隊兢兢業業，為保護社區治安改善做出貢獻。

因為疫情收入減少，屋崙市府此前削減警局預算，華埠巡警被全部砍掉，春節前後，華埠治安迅速惡化，曾連續出現多起搶劫。藍天使義工巡邏隊2月6日啟動，是華埠首支巡邏隊，一周三天巡邏。之後，多支巡邏隊入駐華埠，再加上經過華埠商會和社區的溝通，警力逐漸回歸，華埠治安才見明顯好轉。

巡邏隊隊長鄺偉醫師表示，從成立開始，巡邏隊的宗旨就是警民攜手，守護華埠，也一直支持警局工作。「我們一直認為，維護治安，抓捕壞人，警局是主力軍。巡邏隊希望起到震懾宵小之徒，幫忙報警的作用。」

屋崙警局三名警員古富強（Barry Ko），布瑞頓·羅（Brenton Lowe）和奧坎波（Bryant Ocampo）均表示，警局非常感激義工巡邏隊的付出和貢獻。「義工不辭辛苦巡邏，看到有異常時會迅速報警，也是很好的罪案目擊者。」

目前，警方在包括華埠轄區在內的西屋崙，有7個警員分三班巡邏。華埠聯絡警員符美（Mae Phu）此前表示，步行巡警將回歸華埠，預計在周四到周日上午8時到下午5時之間巡邏。

陳錫澎表示，和華埠商戶多次溝通發現，大家希望街道上有更多警員，以增強安全感。他也在和屋崙警局溝通，希望警員能在合適的時間點和路段巡邏，「最主要的是提高見警率，降低罪案，震懾壞人，而不是出了事再去抓人。實際上，最近這一段時間，罪案已經大幅降低。」

前不久，市長薛麗比幫華埠籌款10萬，計畫在華埠主要路段加裝攝像頭。這些攝像頭也將在近期開始安裝。此前市議會考慮撥款7萬5000元安裝攝像頭，因為屋崙市隱私委員會反對撥款，計畫流產。市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）透露，將和華埠商會合作，確保這筆錢用於增強華埠路燈照明，幫助遭遇暴力打砸的商家維修。