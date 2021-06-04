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1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

關心台灣疫情 僑胞想幫忙 僑委會感謝

記者李榮／密爾比達報導
閻樹榮指出，若有熱心僑胞有正式取得疫苗的管道，他會循例向處長報告，提報僑委會與中央疫情指揮中心，看是否能促成。（記者李榮／攝影）
閻樹榮指出，若有熱心僑胞有正式取得疫苗的管道，他會循例向處長報告，提報僑委會與中央疫情指揮中心，看是否能促成。（記者李榮／攝影）

台灣疫情升溫，疫苗施打成為海內外台灣人都關注的話題。僑委會指出，近來有些企業、宗教或社會團體表示願意出資購買海外原廠疫苗捐贈台灣政府使用，政府也表達高度感謝與肯定。指揮中心則表示，疫苗的輸入申請，有嚴謹的條件與規定，除了應有原廠的授權，也必須依照衛福部食藥署召開專家會議審查，並遵循政府政策，由中央政府與原廠簽約採購並統籌分配執行。

不少僑胞都在關心台灣疫苗產製與購買進度，有些甚至希望能夠盡一己之力幫忙。對此，僑教中心主任閻樹榮指出，很多僑胞對於台灣的疫情破口都表達關心。但因為疫苗採購牽涉專業與指揮中心的權限，僑委會到目前為止還沒有對各地僑教中心有特別的指示。當然，很多僑胞都很熱心提供各式建議，像是僑務委員李文雄就發動捐N95口罩回台灣給自己熟悉的醫療院所。另外也有僑胞詢問血氧機或者其他物品寄送回台的情況。

他表示，僑胞都非常關心台灣疫情，也擔心在台灣的親朋好友。不過許多用品屬於醫療用品，如果僑胞自己少量帶回去送人或許可行。若是大批輸入，最好還是要查詢相關規定，走正式管道。

對於現在有民間組織希望協調國外疫苗購買，閻樹榮指出，若有熱心僑胞有正式取得疫苗的管道，他會循例向處長報告，提報僑委會與中央疫情指揮中心，看是否能促成。畢竟，疫苗牽涉中央權限，同時也須符合法規。

台灣疫情升溫以來，台灣到美國的旅客、僑胞人數明顯增加。但也有網路上的人有不同意見，認為台灣疫情升高後「逃難」來美、施打疫苗並不可取。閻樹榮認為，許多僑胞本來就住在僑居地，回到美國也是「思鄉」，而且台美之間的正常往來並不能說是逃難，而是尋常的遷徙，民眾對於台僑來美一事無需放大解讀。

台灣疫情升溫，疫苗施打成為海內外台灣人都關注的話題。(本報檔案照)
台灣疫情升溫，疫苗施打成為海內外台灣人都關注的話題。(本報檔案照)

台灣 疫苗 疫情

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