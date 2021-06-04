李亭儀、王婉君參選中文學校聯合會正副會長

李亭儀（右起）與王婉君將參選北加州中文學校聯合會新一年度的正副會長。（記者李榮／攝影）

北加州 中文學校聯合會3日宣布，將於本月第四次理事會舉辦2021-2022學年度的正副會長選舉。日前提名截止後統計，今年為一組人馬參選，候選人為李亭儀與王婉君。北加 州中文學校聯合會會長陳亳蕙指出，兩人都在聯合會服務多年，確認當選後會在7月17日的年會中進行新舊任會長交接。

僑教中心副主任徐廣梅指出，北加州中文學校聯合會一直以來肩負中文教育 傳承工作，除教學外，也舉辦成語比賽、學術比賽、 夏令營、教師營等活動，並且配合僑界大事，共同參與活動祭孔大典、國慶升旗等，僑教中心非常感謝聯合會長期的幫忙。

徐廣梅表示，聯合會事務繁重，現任會長陳亳蕙終於可卸下重擔。會長與副會長負責聯合會活動工作籌畫，幾乎可說是「吃力不討好」，但李亭儀與王婉君熱心服務，願意為大家服務，相信會帶領聯合會繼續進步。

會長候選人李亭儀曾在育達商職與Ohlone College就讀，目前是中華文化學習中心負責人。她也是目前北加州中文學校聯合會副會長、北加州祭孔大典委員會財務、慈濟奧克蘭培訓組副組長。

副會長候選人王婉君是國立台灣師範大學工業教育系學士、柏克萊加大工業工程系碩士，曾擔任國際傑人會美國總會會長、北加州中山女高校友會會長等職。

兩人指出，未來服務主軸將是傳承深耕人文、與時俱進，並且力求發展。希望推動中文學校雙周刊，刊登會員學校的各項活動、學生徵文和社區活動等消息。並且，建立教師資料庫，提供會員學校儲備教師的來源。另外中文學校聯合會也會聯合社區，一同推廣海外中文教育及中華文化。

此外，也期待中學學校加強會員學校與教師的連結，同時推出有趣的親子活動，鼓勵家長與學生共同參與，在互動中傳承傳統文化的倫理人文精神。