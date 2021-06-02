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89歲屋崙華裔女教授搬家遭搶 鄰居也遭殃

記者劉先進／屋崙報導
儘管華裔退休教授朱婆婆苦苦哀求，劫匪還是搶走她的中文字典和家人照片。（取自亞裔記者Dion Lim推特）
儘管華裔退休教授朱婆婆苦苦哀求，劫匪還是搶走她的中文字典和家人照片。（取自亞裔記者Dion Lim推特）

針對亞裔的暴力事件頻繁發生。abc 7電視台知名亞裔記者Dion Lim報導說，家住屋崙的89歲退休印度華裔教授朱婆婆（音譯，Mrs. Zhu）在5月31日國殤日當天搬家離開公寓，結果被一名女子搶走箱子，裡面滿載她的家庭回憶，包括已故先生的照片，和一本她花了14年時間編寫的中文字典。劫匪得手後沒有走遠，還跟蹤朱婆婆的76歲鄰居進入一棟大樓，試圖搶包，鄰居摔傷腿。

當天搬家時，朱婆婆在外面等待兒子和孫子，一名女子開車過來搶劫。她一直苦苦哀求劫匪，不要拿走箱子，「我和她說，這對於你沒有價值。只是我的家庭回憶，包括一些照片，書籍等。對我很珍貴，對你來說沒用。」但女劫匪不為所動，還是拿走箱子。

後來，朱婆婆坐在搬家剩餘的一個箱子上，讓76歲的鄰居拍照。讓人氣憤的是，劫匪當時並未走遠，而是跟蹤這位鄰居進入大樓，試圖從她身上搶奪一個袋子，鄰居因此摔倒弄傷到腿部。這位鄰居說，女劫匪扯住她的包試圖搶走，因為劫匪高大而強壯，她打不過，結果摔倒在地上。

如果有熱心市民發現可能是朱婆婆的物品，特別是那本中文字典。可致電屋崙警方510-238-3728。

圖中白衣女子搶走華人朱婆婆的箱子。（取自亞裔記者Dion Lim推特）
圖中白衣女子搶走華人朱婆婆的箱子。（取自亞裔記者Dion Lim推特）
兩位亞裔老人先後被劫匪搶劫。（取自亞裔記者Dion Lim推特）
兩位亞裔老人先後被劫匪搶劫。（取自亞裔記者Dion Lim推特）

亞裔 屋崙 退休

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