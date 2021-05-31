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屋崙步行巡警將回歸 1周4天巡邏華埠

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠聯絡警員符美（前右四）表示，華埠步行巡警將回歸。（檔案圖，記者劉先進／攝影）
屋崙華埠聯絡警員符美（前右四）表示，華埠步行巡警將回歸。（檔案圖，記者劉先進／攝影）

屋崙亞裔犯罪委員會（AACC）的月會上，華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，步行巡警將正式回歸華埠社區，預計在周四到周日這四天、上午8時到下午5時之間巡邏。

去年疫情以來，屋崙市府收入銳減，一度削減警方和消防局等預算近3000萬元。警局的步行巡警全部砍掉，屋崙華埠警力出現真空，春節前後一度出現20起暴力搶劫。經過華埠商會和社區的呼籲，華埠專職聯絡警員符美才回歸。再加上多隻義工隊伍在華埠巡邏，治安形勢逆轉。但社區一直呼籲，希望增強警力，有正式的步行巡警。畢竟，義工只是對宵小之徒起到震懾和提醒作用，逮捕不法分子，還需警方出馬。

屋崙─阿拉米達縣體育場管理局此前贏得對金州勇士的訴訟勝利，勇士被判需支付翻新甲骨文球場的債務，有1000萬資金轉撥給市府。考慮到暴力事件激增，各種服務重啟，屋崙市議會也要求這1000萬元用於恢復市內關鍵服務，其中特別提到步行巡警。

符美表示，巡警的值班時間已經確定，周四到周日上午8時到下午5時之間巡邏，但現在還不清楚具體巡警人數。希望能加強華埠巡邏力度，保護社區治安。

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