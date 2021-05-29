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APAPA慶亞太文化月 表彰亞裔官員

本報特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
財務長馬世雲（Fiona Ma）。(本報特約記者錢曉莉攝影)
財務長馬世雲（Fiona Ma）。(本報特約記者錢曉莉攝影)

每年5月是亞太裔傳統文化月，亞太裔社區都會舉行慶祝活動，亞太公共事務聯盟（APAPA）也特別舉辦歡慶活動，表彰傑出的亞裔官員，以及對多個贊助方、商家長期對於亞太裔社區事務的支持表達感謝。

5月26日周三晚間，APAPA在機構創辦人尹集成的尹氏莊園內舉行戶外慶祝活動，超過200多人參加，氣氛熱烈。當晚的贊助商家有沃爾瑪（Walmart）、AT&T、西南航空等，這些商家也都獲得了表彰。亞太裔的官員也特別感謝AT&T這些年來的支持。此外，加州護士工會（CNA）、加州商會、薩特醫療（Sutter Health）等也是當天的贊助方，尹集成與妻子黃春芳說，他們的女婿也有參與捐款。

亞太裔傳統文化月是全美國範圍內的官方認可的一個文化月活動，是亞太裔社區每年的盛事。今年恰逢APAPA成立20周年，而且疫情情況逐漸好轉，因此也就舉行了慶祝活動。

眾多民選官員也出席活動，像是加州議會中的多名亞太裔的立法官員，像是邱信福（David Chiu）、羅達倫（Evan Low）、李天明（Alex Lee）等華裔議員。此外，大沙加緬度一帶的城市市長、議員，以及舊金山等市的議員都有出席，現場還有日本的鼓隊表演助興。

加州主計長余淑婷（Betty Yee）、財務長馬世雲（Fiona Ma）、總檢察長邦塔（Rob Bonta）也作為活動的特別表彰嘉賓接受表彰。上述三人均是加州全州範圍內的亞裔高官，其中邦塔是剛剛獲得州長委任的加州史上首位亞裔總檢察長，具有菲律賓裔的血統。余淑婷和馬世雲則是華裔，也是華裔社區內知名的政壇人物，兩人也盛傳是有意參選下一任加州州長，或將寫下華人在美參政的歷史新紀錄。

這三位亞太裔的高官也都感謝APAPA這些年來對他們的支持，他們認同並讚揚APAPA的宗旨，希望繼續推動亞太裔的參政議政。

西北醫學院（California Northstate University）也特別向APAPA捐出了10萬元。黃春芳、方瑞賢等APAPA的代表參與了支票捐贈的儀式。

眾多民選官員也出席活動。(本報特約記者錢曉莉攝影)
眾多民選官員也出席活動。(本報特約記者錢曉莉攝影)
沃爾瑪表彰亞裔官員加州主計長余淑婷（Betty Yee）。(本報特約記者錢曉莉攝...
沃爾瑪表彰亞裔官員加州主計長余淑婷（Betty Yee）。(本報特約記者錢曉莉攝影)
APAPA Logo
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亞太公共事務聯盟（APAPA）亞太裔傳統文化月舉辦歡慶活動。(本報特約記者錢曉莉...
亞太公共事務聯盟（APAPA）亞太裔傳統文化月舉辦歡慶活動。(本報特約記者錢曉莉攝影)
APAPA創辦人尹集成, 黃春芳夫婦代表亞太公共事務聯盟接受贊助。(本報特約記者...
APAPA創辦人尹集成, 黃春芳夫婦代表亞太公共事務聯盟接受贊助。(本報特約記者錢曉莉攝影)
支票捐贈的儀式。(本報特約記者錢曉莉攝影)
支票捐贈的儀式。(本報特約記者錢曉莉攝影)
總檢察長邦塔（Rob Bonta）接受表彰（左一），APAP 主席方瑞賢（ Ke...
總檢察長邦塔（Rob Bonta）接受表彰（左一），APAP 主席方瑞賢（ Kenneth Fong）為檢察長邦塔發奘 (右一)。(本報特約記者錢曉莉攝影)

加州 亞裔 華裔

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