讀者來函／美國新聞報導中的雙重標準

筆者手上有一張近期的本地報紙，仔細閱讀後發現，在一則美聯社有關美國 疫情的報導中，雖然標題強調「飢餓危機」（hunger crisis）對兒童和老人的衝擊，但文中以大量篇幅描述相關非政府組織如何籌集到16億多美元的緊急經費，並在有關法律的指引下，把這些資金用於營養計畫，以及支付執行計畫所需的食品、汽油、司機、口罩、手套、消毒液等物資。

被美聯社記者採訪的受益者也同樣表達感謝——「我太感謝這些免費餐食了。有了它你的日子可大不一樣了，你懂的。」報導中說。

在有關亞裔女性被襲擊的一則美聯社報導中，記者同樣強調有一名沒有被監控設備拍到的人士挺身而出，通過尖叫分散攻擊者的注意力，也同樣報導受害人的家屬如何深深地感謝施救者。

上述兩則報導都說明，美國國內的新聞報導在實踐中其實是非常注重強調正面的訊息，頌揚英雄，並想給讀者帶來希望的，因為這也是新聞機構的社會職責所在。

但是這種偏於「正面」的，關注普通人的態度極少出現在對中國 的報導中，以至於美國媒體有關中國的報導充斥著高度的政治性以及對抗和緊張的氛圍。因此，在皮尤調查機構的後續深入探索中，調查研究者最終發現美國人基於媒體而形成的對中國的認識是極為有限的：「美國人在答覆中極少提及『中國人民』或者該國悠久的歷史文化。相反，他們首先集中於中國政府和中國經濟，包括政府政策，以及政府在國際上的所作所為」。

一位出生在美國、以英語為母語，畢業於耶魯大學 商學院，現在在香港擔任公司高級管理人員的老一代華裔告訴筆者，他認為美國記者個人是願意寫一些關於中國的正面報導的，但是他們所就職的新聞機構不會允許他們這樣做。

美國新聞報導中的雙重標準——對美國國內是正面和人性化的，注重普通人經歷和情感的報導，對中國則只負面地盯住政府及其意圖，並大量使用負面詞語，必然導致美國人在回答皮尤調查的時候想不到中國「人民」的存在，想不到中國人也是一個個的個體，一個個家庭，也和美國人一樣在生活，他們也感恩，在遇到困難時互助。

筆者認為，新聞的調查性和批判性必不可少，但只有當美國的媒體能夠把在報導國內新聞時的積極和人性化敘事用到對中國的報導中，進行更多「去政治化」的，以民眾和社會為中心的，更為善意的報導，才會幫助美國民眾形成更為立體的中國觀，也改變自己在中國國內民眾中專門「妖魔化」中國，進而失去公信力的刻板形象。