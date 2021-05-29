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聖荷西華埠二度被焚 海倫家族助移民 華人銘記

記者李榮／聖荷西報導
聖荷西日本城早期是中國城。（本報檔案照片，中華歷史文化協會提供）
聖荷西日本城早期是中國城。（本報檔案照片，中華歷史文化協會提供）

聖荷西從19世紀末到20世紀初是加州華人第二多的城市，華埠（中國城）的規模僅次於舊金山。依據紀錄，聖荷西在1931年曾有數個中國城，包括1866–1870年時，第一個市場街中國城，地點位於聖荷西市中心的Market St與San Fernando St交會處。該處燒毀後，1870–1872年則轉往Vine街的，當時有約500位華人搬過去。

第二個市場街中國城由被燒毀的市場街中國城擴建而成，華人居民增長至約1400人，後來這個中國城又於1887年被縱火燒毀。之後還有1887–1902年的Woolen Mills中國城，以及海倫威爾（Heinlenville）中國城。海倫威爾的地點大約就是目前聖荷西日本城的所在地。

依照中華歷史文化協會介紹，1887年時一場大火又燒掉了當時的中國城，也讓華人失去了聚集的地方。德國裔商人海倫（John Heinlen），在不顧死亡威脅的情況下，決定將地產租給流離失所的華人。在20世紀初期，海倫維爾不但是聖荷西華裔聚集處之一，附近的居民也慷慨捐獻打造「五聖宮」社區文化交誼中心，形塑成社區的概念。

為了彰顯海倫對於華人社區的貢獻，中華歷史文化協會先前推動居民向市政府投書，推動將一處公園預定地命名為「海倫維爾公園（Heinlenville Park）」（維爾是英文「village」） ，以紀念海倫家族幫助華人移民的歷史。聖荷西市議會去年投票，全票通過海倫維爾的命名案，也讓華人社區感到雀躍。公園地點就在6街與Taylor街附近。

中國 華人 聖荷西

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