考證華埠被焚歷史 李嘉音出書曝聖荷西排華史

李嘉音出版英文歷史小說，描述聖荷西中國城的故事。（記者李榮／攝影）

作家李嘉音這個月一次出版兩本新書，一本是中文作品的集結系列之三，名為「百合三弄」。另一本則是她首部英文書「Fire Scar」，是講述聖荷西 中國城排華史的歷史小說。李嘉音說，自己是在偶然的機會發現聖荷西中國城的歷史，多數華人移民、甚至ABC都不清楚，原本是希望夠過文字將歷史記錄下來。沒想到出書時正好遇上連串的歧視與仇視亞裔的事件，「我覺得這就是history repeat，歷史的重演。」

李嘉音出生於台灣，14歲時來美國 上十年級，畢業於紐約州立大學石溪分校電腦與應用數學系。早年她曾在紐約與矽谷擔任軟體工程師，後來轉行擔任理財顧問，經營嘉音理財公司。閒暇時間熱愛寫作，文章常見於世界日報副刊等平台，同時也是海外華文女作家協會的成員，先前曾出版「矽谷百合」、「又見百合」等書。

「百合三弄」是系列書籍的第三本，裡面是過去發表小品文的整合，有敘述自己與父母、女兒互動，或者在女兒成長期間感受的文章。包括「外婆的豬肝湯」、「父親的古龍水」、「母女三人情等」、「女兒的室友」等。也有憶舊的作品，回憶童年在台灣，或者剛到美國的文化衝擊與體驗。例外也有日常生活的描述與登山、攝影、撞球、騎腳踏車的紀錄。

而副題為「The untold story of the 1887 burning of San Jose's Chinatown」（聖荷西中國城不為人知的過去）的英文歷史小說「Fire Scar」，則是李嘉音花了一年時間完成的首本英文作品。她表示，自己原先也不曉得聖荷西有中國城，當初是一個偶然的機會在聖荷西發現一個很小的「聖荷西華埠 被焚紀念」，後來經由資料的考證，以及實地的探訪，才發現當時包括聖荷西在內的排華史，以及聖荷西華埠被火燒的事件，因此透過歷史小說的方式呈現。

李嘉音指出，最初時只是想要紀錄聖荷西華埠的故事，原想要用中文寫書，但女兒建議用英文，因為讀英文的人對於這段排華歷史應該更有興趣，「或學校裡有稍微提過，但是實際上聖荷西華埠的故事過去被掩埋了。華人應該要知道聖荷西的華埠史，知道華人在美國受過的待遇，才能有集體的意識。」

她表示，現在正好碰上仇視亞裔的情況，其實就像是歷史的重演。華人在文化與個性上，常常很多事情是「低了頭過去就算了」，但在美國一定要自立自強，抬頭挺胸爭取正義，「華人是對美國非常有貢獻的民族，是模範移民。為什麼要受人家欺負？」

李嘉音並說，目前正在接洽，希望有機會能將「Fire Scar」中國城的歷史故事，拍成電影。