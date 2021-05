考證華埠被焚歷史 李嘉音出書曝聖荷西排華史

李嘉音出版英文歷史小說,描述聖荷西中國城的故事。(記者李榮/攝影)

作家李嘉音這個月一次出版兩本新書,一本是中文作品的集結系列之三,名為「百合三弄」。另一本則是她首部英文書「Fire Scar」,是講述聖荷西 中國城排華史的歷史小說。李嘉音說,自己是在偶然的機會發現聖荷西中國城的歷史,多數華人移民、甚至ABC都不清楚,原本是希望夠過文字將歷史記錄下來。沒想到出書時正好遇上連串的歧視與仇視亞裔的事件,「我覺得這就是history repeat,歷史的重演。」

李嘉音出生於台灣,14歲時來美國 上十年級,畢業於紐約州立大學石溪分校電腦與應用數學系。早年她曾在紐約與矽谷擔任軟體工程師,後來轉行擔任理財顧問,經營嘉音理財公司。閒暇時間熱愛寫作,文章常見於世界日報副刊等平台,同時也是海外華文女作家協會的成員,先前曾出版「矽谷百合」、「又見百合」等書。

「百合三弄」是系列書籍的第三本,裡面是過去發表小品文的整合,有敘述自己與父母、女兒互動,或者在女兒成長期間感受的文章。包括「外婆的豬肝湯」、「父親的古龍水」、「母女三人情等」、「女兒的室友」等。也有憶舊的作品,回憶童年在台灣,或者剛到美國的文化衝擊與體驗。例外也有日常生活的描述與登山、攝影、撞球、騎腳踏車的紀錄。

而副題為「The untold story of the 1887 burning of San Jose's Chinatown」(聖荷西中國城不為人知的過去)的英文歷史小說「Fire Scar」,則是李嘉音花了一年時間完成的首本英文作品。她表示,自己原先也不曉得聖荷西有中國城,當初是一個偶然的機會在聖荷西發現一個很小的「聖荷西華埠 被焚紀念」,後來經由資料的考證,以及實地的探訪,才發現當時包括聖荷西在內的排華史,以及聖荷西華埠被火燒的事件,因此透過歷史小說的方式呈現。

李嘉音指出,最初時只是想要紀錄聖荷西華埠的故事,原想要用中文寫書,但女兒建議用英文,因為讀英文的人對於這段排華歷史應該更有興趣,「或學校裡有稍微提過,但是實際上聖荷西華埠的故事過去被掩埋了。華人應該要知道聖荷西的華埠史,知道華人在美國受過的待遇,才能有集體的意識。」

她表示,現在正好碰上仇視亞裔的情況,其實就像是歷史的重演。華人在文化與個性上,常常很多事情是「低了頭過去就算了」,但在美國一定要自立自強,抬頭挺胸爭取正義,「華人是對美國非常有貢獻的民族,是模範移民。為什麼要受人家欺負?」

李嘉音並說,目前正在接洽,希望有機會能將「Fire Scar」中國城的歷史故事,拍成電影。