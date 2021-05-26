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金山市議員馬兆明 提案籌建「中華文化區」

記者李晗／舊金山報導
未來日落區也料將會有更多的傳統中華文化活動。圖為馬兆明（中）與家人參加華埠的農曆新年花車巡遊。（本報檔案照片）
未來日落區也料將會有更多的傳統中華文化活動。圖為馬兆明（中）與家人參加華埠的農曆新年花車巡遊。（本報檔案照片）

舊金山華人移民歷史悠久，市內也有不少華裔聚居區。有市議員籌畫提出建設一個「中華文化區」（Chinese Cultural District），鞏固華裔社區文化定位。

華裔的日落區市議員馬兆明在5月25日（周二）時宣布，將通過立法，將日落區定為舊金山的「中華文化區」，成為官方指定的一個文化區域。

馬兆明表示，現在是亞太裔傳統文化月，同時也是反仇視亞裔運動的風潮當中，因此選擇這個時間點來提出這個立法。他指出，日落區已經有過半都是華人，因此有必要從官方的角度來認定這個社區的身分定位。

日落區是華裔的聚居區，但是在舊金山，比日落區的華裔移民歷史更悠久的則有華埠、列治文區等。馬兆明表示，日落區已經「貯備好了」。他透露自己和華埠、列治文區的市議員都有過討論，他們都非常支持他的這項立法，同時他也強調會繼續推動其他華裔聚居區、以及整個舊金山的華人社區的發展。

此前舊金山的文化區都基本上是在城市的東面、中部的城區，因此這個「中華文化區」將會是舊金山西面首個文化區。此外，目前舊金山官方認可的文化區還包括南市場的菲律賓裔文化區、日本城文化區、卡斯楚的性少數（LGBTQ）文化區、灣景區的非裔文化區等。

眾多華裔機構代表、社區人士、日落區居民出席發佈會，支持這個中華文化區的建設。
眾多華裔機構代表、社區人士、日落區居民出席發佈會，支持這個中華文化區的建設。

眾多華裔機構代表、社區人士、日落區居民出席發布會，支持這個中華文化區的建設。華美學校的校長黃瑛偉、安老自助處行政主任鍾月娟、日落區商戶代表周紹鈞、美亞扶鄰社的主席賀國生都有出席。鍾月娟自己是日落區的老居民，對於這個立法也倍感激動，支持中華文化的發展。

未來日落區也料將會有更多的傳統中華文化活動，包括農曆新年慶祝、元宵節活動、中秋節街會等等。馬兆明表示以前日落區雖然也有過這些慶祝活動，但是並非是常規性。而且他希望這些活動能夠辦的更加包容，讓更多人參與進來。

舊金山 華裔 華人

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