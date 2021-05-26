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弗洛伊德逝世周年 屋崙民權團體辦紀念活動

記者陳程威／屋崙報導
芭芭拉．李呼籲國會參院盡快通過「佛洛伊德警務公正法案」。（記者陳程威/攝影）
芭芭拉．李呼籲國會參院盡快通過「佛洛伊德警務公正法案」。（記者陳程威/攝影）

25日是非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭暴力執法致死一周年，全國各地舉行紀念活動。屋崙也舉行了紀念活動，參加者要求全面改革司法刑事體系，結束系統性種族歧視，推動社會正義。加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、代表屋崙的聯邦眾議員芭芭拉．李（Barbara Lee）、屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）、屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）等政界人士出席。

屋崙紀念活動由民權團體「全國有色人種協會」(NAACP)屋崙分會主辦，主席何喬治（George Holland）表示，紀念佛洛伊德的生命，也表明種族主義至今依舊存在。「因為我們的膚色，我們隨時處於危險之中。」何喬治鼓勵民眾應該積極投票參與政治進程，從而改革整個體系。

薛麗比強調會與社區合作推動解決方案。（記者陳程威/攝影）
薛麗比強調會與社區合作推動解決方案。（記者陳程威/攝影）

芭芭拉．李表示，5月25日對於推動社會正義而言是非常重要的一天。佛洛伊德是因為美國失敗的司法體系而死。她動情地表示，非裔以及有色人種在美國長期遭受系統性暴力。「我們每天都在為了生存而奮鬥，為了維護活下去的生存權利。」芭芭拉．李強調，只有當所有非裔以及有色人種的生命都受到保護，才是佛洛伊德正義得到兌現的時刻。她呼籲參議院盡快通過「佛洛伊德警務公正法案」(George Floyd Justice in Policing Act)，提高執法機構的可信度，完善司法體系及問責制度。

邦塔承諾會加強對警方暴力執法行為的問責。（記者陳程威/攝影）
邦塔承諾會加強對警方暴力執法行為的問責。（記者陳程威/攝影）

總檢察長邦塔表示，屋崙有長期為社會正義奮鬥的歷史，作為州總檢察長將努力解決相關議題。他強調會將民眾的憤怒與不滿轉換為行動，加強針對警方不當執法行為的調查。邦塔向加州民眾承諾，將努力成為「人民的檢察長」，盡自己所能建設一個更加正義的加州。

阿姆斯壯承諾會對警察局進行改革。（記者陳程威/攝影）
阿姆斯壯承諾會對警察局進行改革。（記者陳程威/攝影）

市長薛麗比說，佛洛伊德之死表明系統性暴力是如何將一個平和的民眾殺害。作為市長，她將會幫助治癒社區。薛麗比表示，執法部門應該成為問題解決的最後選項，市府會與非裔社區合作，持續推動以社區為主的治安解決方案。警長阿姆斯壯表示，將更加全面深刻的改革警察部門，增加警方執法透明度，同時加強與社區各界的聯繫。

屋崙非裔商會主席亞當斯（Cathy D. Adams）表示，包括非裔在內的少數族裔在各個面向上都遭遇壓迫。「壓迫非裔頸部的不僅僅是警察的膝蓋，還有整個社會根深蒂固的系統性暴力。」她表示，針對系統性種族壓迫的抗爭不會結束，會持續推動相關改革。

屋崙市議員泰勒（Loren Taylor）、里德（Treva Reid）、非裔女性政治行動聯盟成員，都到場支持並致詞。

何喬治呼籲民眾積極投票進行發聲。（記者陳程威/攝影）
何喬治呼籲民眾積極投票進行發聲。（記者陳程威/攝影）

屋崙 非裔 佛洛伊德

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