不只非裔 不少亞裔也是司法不公受害者

蘇克茲認為，佛洛伊德之死表明警察制度的失敗，亞裔也是受害人。（記者陳程威/攝影）

25日是非裔 男子洛伊德（George Floyd）遭受警察 暴力執法死亡一周年紀念日。佛洛伊德之死，引發全美大規模要求社會正義的遊行示威，以及關於社會安全的討論。與此同時，自新冠疫情爆發以來，針對亞裔 的仇恨犯罪也在全美不斷上升，根據「Stop AAPI Hate」最新報告，僅在今年3月份，就收到約6600多宗仇恨犯罪的自主報告，其中有40%都發生加州。那麼，佛洛伊德之死對於亞裔社區而言有何重要意義？

屋崙崛起主席蘇克茲（Liz Suk）以及「全國有色人種協會」(NAACP)屋崙分會的成員白德倫（Darren White）在接受採訪時，探討了佛洛伊德之死與亞裔社區之間的關聯。

身為韓裔的蘇克茲表示，佛洛伊德的死亡意味警察以及刑事司法體系的失敗，這意味著整個警察體系不能夠為包括亞裔社區在內的廣大民眾帶來安全。蘇克茲表示，警察暴力的受害者不僅僅是只有非裔，同樣地也包括眾多亞裔民眾。「在屋崙就有數位亞裔民眾因為警察暴力而死，我們亞裔也是受害者。」她強調，少數族裔之間的利益是緊密相關的，各少數族裔間應該通力合作反對警察暴力。

非裔的白德倫表示，紀念佛洛伊德逝去的生命，是為了紀念社會正義。「不僅僅是非裔需要正義，包括亞裔、原住民以及西語裔都需要正義。」他表示，佛洛伊德的生命歷程表明，美國社會距離真正的公平和正義還很遙遠。針對非裔亞裔在內有色人種社區的暴力，根深蒂固並且持續影響人們的生活。白德倫強調，針對亞裔的暴力是由前總統的種族歧視言論引起的，代表了長期存在的「白人至上主義」。

蘇克茲也強調，亞裔社區中資源長期不足，例如市區內的林肯公園維護資金嚴重不足。「需要改革警察資金，用以投資眾多社區公共服務。」

關於非裔與亞裔社區間更廣闊的少數族裔聯合的議題。白德倫強調，在亞裔與非裔社區應該展開更加真誠且深入的對話，同時由於偏見以及刻板印象，許多人對於年輕非裔存在許多偏見。白德倫希望在代際以及族裔之間能夠持續深入討論。

蘇克茲也表示，許多針對亞裔的暴力攻擊行為，是白人所為。根據今年1月份發表的研究，高達75%的針對亞裔的仇恨犯罪的實施者是白人。蘇克茲同時表示，許多嫌犯心理健康狀況不佳，「這表明社會對於精神以及心理健康方面的公共投資不足。」蘇克茲表示，非裔遭遇的系統性種族不公，包括教育、住房、醫療等各個方面，亞裔都同樣遭受不公對待。同為少數族裔，亞裔非裔的命運連在一起。