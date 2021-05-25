灣區僑團聯合呼籲：捐骨髓救黃一峰

黃一峰急需骨髓鑽捐贈。（友人孫曉光提供）

聖他克拉拉縣華裔檢察官黃一峰（Charlie Huang）白血病復發，急需骨髓移植。基督教急難關懷救助平台、北加州 聖荷西急難救助協會、世界華人工商婦女企管協會北加 州分會等社團，以及南灣華僑文教服務中心共同籌畫「捐骨髓，拯救黃一峰」的活動也緊急開跑。

基督教急難關懷救助平台負責人、同時也是北美洲台灣商會聯合總會總會長吳怡明醫師表示，親友正在全力為黃一峰尋找匹配骨髓，挽救他的生命，但由於美國亞太裔民眾甚少加入全國骨髓捐贈計畫（National Marrow Donor Program），樣本數不多，因此呼籲亞太裔民眾盡快加入全國骨髓數據庫，「不只為了挽救黃一峰的生命，也可挽救更多人的生命。」

「捐骨髓，拯救黃一峰」主辦單位並且指出，為幫助部分捐贈者不便上網，即日起每周二至周日上午11時至下午2時於南灣文教中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035），安排義工協助民眾上網登記。

黃一峰（站著拿麥克風發言者）過去經常參與社區活動，很受歡迎。（僑教中心提供）

北加州聖荷西急難救助協會會長李漢文表示，45歲的黃一峰任職南灣地方檢察官辦公室20年，熱心公益，建立了全國亞裔 檢察長聯盟和亞裔法學院學生獎學金，鼓勵亞裔律師擔任法官或進入各級司法部門，為華裔在法庭裡伸張正義，同時積極協助僑界社團活動。2018年時，多個僑社共同合辦「防詐騙講座」，黃一峰擔任主講人之一。現在黃一峰需要幫忙，大家都想盡一點力量幫助他，感謝黃一峰多年來對於社區的貢獻。

世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長胡威妮介紹骨髓樣本資料庫申請辦法：1.發短信到61474，鍵入angelforcharlie。2.會接到一個短信回覆，內有連結。3.點擊連結，在線註冊。4. 填寫表格：選第一項「Join the Donor Registry」。5.在3至5個工作日內將收到一個採樣盒。6.口腔內臉頰取樣。7.回到註冊頁面，完成註冊：用手機攝像掃描條碼標識符，以便找到連結。如果連結失敗，請在手機中輸入條碼的號碼。8.註冊完成後30分鐘，將收到一條短信確認。請回答「是」。9.寄回採樣盒。採樣盒將在2至3天內抵達。將樣本輸入資料庫大約需要2周。

僑教中心指出，僑界近日已有許多人士表明願意加入全國骨髓數據庫，但發現有年齡限制。另外，也有熱心僑胞願意提供一萬美元給上網登記且與黃一峰骨髓配對成功者，希望能夠號召更多人參與。中心呼籲僑界人士本人或親朋好友的年齡介於18歲至44歲者，踴躍登記骨髓捐贈，「一個小動作可以救人一命。」