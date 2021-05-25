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台增281例+校正261例 本土確診破4000

僑務委員李文雄 籲捐贈N95口罩給台灣

記者李榮／灣區報導
李文雄呼籲，如果台灣有需要，僑胞應該捐助醫療防護設備回台。（記者李榮／攝影）
李文雄呼籲，如果台灣有需要，僑胞應該捐助醫療防護設備回台。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情依然持續，過去一年來確診人數甚少的台灣，近日也出現社區感染，全台進入三級警戒。中華民國僑務委員李文雄呼籲，台灣疫情愈來愈嚴峻，海外僑胞如果有多餘的N95口罩應該寄回台灣，捐給有需要的醫療院所，「讓台灣鄕親我們手攜手，心連心，呵護醫護，疼惜台灣」

李文雄指出，從台灣的新聞報導中，可以看到現在台灣疫情失控，情況相當不樂觀，有的報導更提及全台醫療院所的醫護團隊N95口罩供應不足。而台灣一般醫療口罩生產商相當多，但生產N95商家卻很少，產量很難快速提升，也導致醫護短缺N95的狀況可能發生。而現在灣區疫情，已經降低到可喜的情況，如無意外預計在6月15日時全面解封，大家恢復正常生活。

他表示，在疫情期間為了防疫，很多來自台灣的鄉親都存有相當數量的口罩，其中也包括N95口罩，而這些口罩都是有保存期限的。現在台灣處於較為艱難的情境，需要N95口罩，「我呼籲灣區台灣鄉親將家中存放的N95口罩送給台灣，讓急需要的醫療院所的第一線醫護人員使用。保護他們，也是保護台灣。台灣鄉親可以各自捐未開封的全新N95口罩回台灣醫療院所，或寄送親友處再轉捐醫療院所。或者，台灣鄉親可邀集幾人一起，集中寄回台灣。現在，是我們獻上愛心的時候了。」

李文雄表示，防護設備絕對不能缺，醫療院所的醫護人員是防疫的第一線，一定要守住，醫療防線不能崩潰，「在這台灣艱難時刻，台灣請加油。我們海外台灣鄕親也在為台灣加油。」

台灣 口罩 疫情

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