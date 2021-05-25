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北加州耆英聯合會雙親節 線上同樂

記者李榮／密爾比達報導
北加州耆英聯合會舉辦雙親節慶會，氣氛熱絡。（記者李榮／翻攝）
北加州耆英聯合會舉辦雙親節慶會，氣氛熱絡。（記者李榮／翻攝）

為慶祝五月份的母親節，以及六月份的父親節，北加州耆英聯合會舉辦每年都舉辦盛大的「雙親節」慶祝活動，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未解除的關係，改為線上舉行。但北加州耆英聯合會準備了豐富的線上表演娛樂長輩，同時也表揚多位長者，希望推動孝親的精神，發揚中華傳統文化、弘揚孝親的價值。

包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、僑教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅，僑務委員呂玉貞、魏德珍，以及多位僑界領袖等人都上線，或者透過影片致意。雙親節活動吸引約200人參與，氣氛熱鬧。美國加州排舞協會、萬年青唱團、中華長青聯誼會、風中之羽等團體也都準備表演節目。

100歲陳沈學蘭女士（中）獲得表揚。（記者李榮／翻攝）
100歲陳沈學蘭女士（中）獲得表揚。（記者李榮／翻攝）

北加州耆英聯合會長吳文一指出，孝道是中華文化中最重要的價值之一，而父母親為了養育孩子，都是犧牲奉獻、無怨無悔，這是非常偉大且令人敬佩的事情。北加州耆英聯合會這次在雙親節中，孩特別表揚101歲陳萬桂華女士、100歲的陳沈學蘭女士，以及侯楨生/王修畹夫婦，王業平/呂光華夫婦，供大家作為楷模。

賴銘琪指出，父母是大家生命中最重要的人，而懂得孝順父母的人也是心性良好的人。 閻樹榮則指出，因為疫情的關係，許多人已經許久未能參加大型實體活動，還好北加州耆英聯合會不斷常規在線上舉辦活動，對於耆英的整體身心都有很大的幫助。徐廣梅則表示，雙親節的活動非常有意義，祝福耆英都能身體健康，而僑務委員會也有健康益友APP應用程式，有需要的僑胞可以下載使用。

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