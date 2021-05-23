APAPA領銜集會反仇亞 全美掀浪潮

APAPA抗擊仇視州府集會。

由亞太公共事務聯盟（APAPA）帶頭領導的反亞裔 仇視運動，在全美掀起巨大的響應浪潮。不少城市都在5月15日（周六）當天有舉行集會，抗擊仇視。

加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis） 猶太裔的沙加緬度市市長史坦伯格（Darrell Steinberg）。

州府示威 高官支持

在加州州府沙加緬度，5月15日周六早晨10時多，州府議會大樓北門就已經集聚了好幾百人，大家都是來參加聲討「仇恨亞裔暴力行動」的。

APAPA有專人架起了桌子，給參與者發放統一印好的「聯合抵制仇恨」（#UnityAgainstHate）衣服，以及宣傳儀刷品。已經年過八旬的APAPA創始人尹集成和太太黃春芳也來到現場支持。

APAPA大波士頓分會。

幾十家社團組織派了代表參加。在申請集會許可證的時候，北門只允許200人，可是最後集會人數超過700多，維持秩序的警察 也沒有干涉。亞裔集會多是和平形式，警察們知道，派來的警察好幾位也是亞裔，還有幾位美國 軍人也來參加集會，在文化基金會的大布簾上簽字留念。

APAPA大華盛頓分會。

當天的集會獲得了眾多高官的支持。副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis），猶太裔的沙加緬度市市長史坦伯格（Darrell Steinberg），還有好幾位參議員，均有出席活動。他們分別在集會上講了話，譴責對美國亞裔人的欺辱，並且保證盡力動用政府手段來保護亞裔的族群權力。

加州科技廳廳長黃思敏（Amy Tong）也是這次集會的召集人之一。

APAPA創始人尹集成和太太黃春芳也來到現場支持。

全美各地 紛紛響應

這次集會在4月份開始號召，有50多個城市參與。在灣區屋崙、聖馬刁、佛利蒙，中谷的戴維斯等地，也有活動響應。舊金山也在日落區有發起小型的活動，APAPA當地的分部也向商戶派發口哨。

在中半島聖馬刁，當天上午11時，多位聖馬刁縣的代表在聖馬刁市中央公園舉行集會。發起人之一是密爾布瑞的市議員馮嘉輝。國會議員斯佩儀（Jackie Speier）以及眾多聖縣官員出席。在屋崙，知名電影明星吳彥祖也再次站了出來，聲援亞裔社區。

APAPA Logo

此外，在南加州洛杉磯，橙縣，東岸的紐約，德州休仕敦，俄亥俄州的哥倫布、辛辛那提，華盛頓首府都有集會。除了美國，還有加拿大和澳大利亞的城市響應，讓這個活動成為國際潮流。

APAPA戴維斯分會5月15號在農貿市場組織了「聯合起來，反對暴力」的活動。此次活動的主題是「共建偉大的美國」，活動以海報資料分享的形式為大家提供資料，讓更多人了解亞洲人在美國建設中的巨大作用，同時也為孩子們準備不同的活動以幫助孩子們了解亞洲。

紐約自豪地與全國各地的城市一起譴責針對亞裔社區的暴力仇恨犯罪。

此次展覽吸引幾百人在海報前認證閱讀， 和志願者分享他們了解的亞洲文化，同時簽名支持反暴力，而且收到300元捐款，大家都表現出對暴力的痛恨，對我們活動的大力支持。感謝志願者的辛苦扶持。

更多活動舉辦地點的詳情，可以登錄網站查詢：Community Against Hate。

加州州府多位高官出席支持。

各個族裔 聯合發聲

在過去的一年中，仇恨亞裔事件頻繁出現，「中國病毒」的叫法更加滋長了部分人的種族主義氣焰。當天的集會不僅僅是華裔，許多日裔和印度裔，以及太平洋各島嶼族裔都來參加，白人和非裔也不少。

美國的種族問題由來已久，少數民族經常成為受害者。亞裔，特別是華裔，在美國西部是最早的移民族群之一，對美國的發展貢獻眾所周知。美國的高科技發展，亞裔更加起到了關鍵作用。可是一旦出現社會問題，亞裔會成為替罪羊，包括這次新冠病毒的傳播。

APAPA戴維斯分會海報吸睛。

亞裔，特別是華裔，一直是冠有「模範移民」的頭銜。這不僅僅是亞裔美國人在經濟上的成功，在社會上表現出的良好風範，還有溫良恭儉讓的含義，也就是忍辱負重，多是「啞」民，遇事總是不願意聲張，得過且過。這在民主國家裡非常「吃虧」，也容易被欺負。

APAPA俄亥俄州分會領袖接受NBC4電視台採訪。

有分析指出，這樣的亞裔集會，一方面讓主流社會知道亞裔是團結的，不容忍欺辱。另外一方面也是號召亞裔自身保護，需要積極發聲，要讓政府和政客重視起來，保護社區的利益和生命安全。同時，對暴力欺辱亞裔的那些人也是敲起警鐘，亞裔美國人不是好欺負的，亞裔社區會有力反擊任何種族歧視的行為。

(圖片由各分會及媒體部提供)