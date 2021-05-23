APAPA領銜集會反仇亞 全美掀浪潮
由亞太公共事務聯盟（APAPA）帶頭領導的反亞裔仇視運動，在全美掀起巨大的響應浪潮。不少城市都在5月15日（周六）當天有舉行集會，抗擊仇視。
州府示威 高官支持
在加州州府沙加緬度，5月15日周六早晨10時多，州府議會大樓北門就已經集聚了好幾百人，大家都是來參加聲討「仇恨亞裔暴力行動」的。
APAPA有專人架起了桌子，給參與者發放統一印好的「聯合抵制仇恨」（#UnityAgainstHate）衣服，以及宣傳儀刷品。已經年過八旬的APAPA創始人尹集成和太太黃春芳也來到現場支持。
幾十家社團組織派了代表參加。在申請集會許可證的時候，北門只允許200人，可是最後集會人數超過700多，維持秩序的警察也沒有干涉。亞裔集會多是和平形式，警察們知道，派來的警察好幾位也是亞裔，還有幾位美國軍人也來參加集會，在文化基金會的大布簾上簽字留念。
當天的集會獲得了眾多高官的支持。副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis），猶太裔的沙加緬度市市長史坦伯格（Darrell Steinberg），還有好幾位參議員，均有出席活動。他們分別在集會上講了話，譴責對美國亞裔人的欺辱，並且保證盡力動用政府手段來保護亞裔的族群權力。
加州科技廳廳長黃思敏（Amy Tong）也是這次集會的召集人之一。
全美各地 紛紛響應
這次集會在4月份開始號召，有50多個城市參與。在灣區屋崙、聖馬刁、佛利蒙，中谷的戴維斯等地，也有活動響應。舊金山也在日落區有發起小型的活動，APAPA當地的分部也向商戶派發口哨。
在中半島聖馬刁，當天上午11時，多位聖馬刁縣的代表在聖馬刁市中央公園舉行集會。發起人之一是密爾布瑞的市議員馮嘉輝。國會議員斯佩儀（Jackie Speier）以及眾多聖縣官員出席。在屋崙，知名電影明星吳彥祖也再次站了出來，聲援亞裔社區。
此外，在南加州洛杉磯，橙縣，東岸的紐約，德州休仕敦，俄亥俄州的哥倫布、辛辛那提，華盛頓首府都有集會。除了美國，還有加拿大和澳大利亞的城市響應，讓這個活動成為國際潮流。
APAPA戴維斯分會5月15號在農貿市場組織了「聯合起來，反對暴力」的活動。此次活動的主題是「共建偉大的美國」，活動以海報資料分享的形式為大家提供資料，讓更多人了解亞洲人在美國建設中的巨大作用，同時也為孩子們準備不同的活動以幫助孩子們了解亞洲。
此次展覽吸引幾百人在海報前認證閱讀， 和志願者分享他們了解的亞洲文化，同時簽名支持反暴力，而且收到300元捐款，大家都表現出對暴力的痛恨，對我們活動的大力支持。感謝志願者的辛苦扶持。
更多活動舉辦地點的詳情，可以登錄網站查詢：Community Against Hate。
各個族裔 聯合發聲
在過去的一年中，仇恨亞裔事件頻繁出現，「中國病毒」的叫法更加滋長了部分人的種族主義氣焰。當天的集會不僅僅是華裔，許多日裔和印度裔，以及太平洋各島嶼族裔都來參加，白人和非裔也不少。
美國的種族問題由來已久，少數民族經常成為受害者。亞裔，特別是華裔，在美國西部是最早的移民族群之一，對美國的發展貢獻眾所周知。美國的高科技發展，亞裔更加起到了關鍵作用。可是一旦出現社會問題，亞裔會成為替罪羊，包括這次新冠病毒的傳播。
亞裔，特別是華裔，一直是冠有「模範移民」的頭銜。這不僅僅是亞裔美國人在經濟上的成功，在社會上表現出的良好風範，還有溫良恭儉讓的含義，也就是忍辱負重，多是「啞」民，遇事總是不願意聲張，得過且過。這在民主國家裡非常「吃虧」，也容易被欺負。
有分析指出，這樣的亞裔集會，一方面讓主流社會知道亞裔是團結的，不容忍欺辱。另外一方面也是號召亞裔自身保護，需要積極發聲，要讓政府和政客重視起來，保護社區的利益和生命安全。同時，對暴力欺辱亞裔的那些人也是敲起警鐘，亞裔美國人不是好欺負的，亞裔社區會有力反擊任何種族歧視的行為。
(圖片由各分會及媒體部提供)
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