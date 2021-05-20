亞裔為抗疫醫護送餐 華盛頓醫院感謝

華盛頓醫院感謝亞裔社區連續捐助食物，替醫護人員打氣。（義工提供）

佛利蒙市議員黃潔宜、Phina Chen、迦南廚房、Gonutz Donuts等多位佛市社區代表及店家，為體恤醫護人員辛勞，過去兩個多月來持續捐贈食物與點心給佛利蒙華盛頓醫院。華盛頓醫院也向社區公開致謝。

組織活動的核心義工指出，美亞社區想要藉著這些舉動讓主流社會看到亞裔 積極參與社區公益及感謝前線的醫護人員。義工們準備的蛋糕上，還特別寫著「We are Fremont Strong」，展現社區一體的信念。

佛利蒙市長高敘加指出，社區團結非常重要，感謝大家慷慨解囊，慰勞前線的醫療人員。

華盛頓醫院醫療基金會發展專員安提平柯（Shannon Antepenko）表示，醫院非常感謝社區對醫護人員的友善和體恤提供食物與點心，「也可以看出社區民眾、小商家在疫情 艱難時，仍能反過來關懷守在第一線的醫護人員。」

她指出，華盛頓醫院目前已處理五萬劑新冠肺炎疫苗 。至今醫護人員仍日以繼夜協助抗疫，醫院非常感謝他們的貢獻。她也呼籲未施打疫苗的民眾，盡快上網https://mychart.whhs.com/mychart/covid19#，或撥打電話510-248-8200預約。