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亞裔為抗疫醫護送餐 華盛頓醫院感謝

記者李榮／佛利蒙報導
華盛頓醫院感謝亞裔社區連續捐助食物，替醫護人員打氣。（義工提供）
華盛頓醫院感謝亞裔社區連續捐助食物，替醫護人員打氣。（義工提供）

佛利蒙市議員黃潔宜、Phina Chen、迦南廚房、Gonutz Donuts等多位佛市社區代表及店家，為體恤醫護人員辛勞，過去兩個多月來持續捐贈食物與點心給佛利蒙華盛頓醫院。華盛頓醫院也向社區公開致謝。

組織活動的核心義工指出，美亞社區想要藉著這些舉動讓主流社會看到亞裔積極參與社區公益及感謝前線的醫護人員。義工們準備的蛋糕上，還特別寫著「We are Fremont Strong」，展現社區一體的信念。

佛利蒙市長高敘加指出，社區團結非常重要，感謝大家慷慨解囊，慰勞前線的醫療人員。

華盛頓醫院醫療基金會發展專員安提平柯（Shannon Antepenko）表示，醫院非常感謝社區對醫護人員的友善和體恤提供食物與點心，「也可以看出社區民眾、小商家在疫情艱難時，仍能反過來關懷守在第一線的醫護人員。」

她指出，華盛頓醫院目前已處理五萬劑新冠肺炎疫苗。至今醫護人員仍日以繼夜協助抗疫，醫院非常感謝他們的貢獻。她也呼籲未施打疫苗的民眾，盡快上網https://mychart.whhs.com/mychart/covid19#，或撥打電話510-248-8200預約。

蛋糕上寫著「We are Fremont Strong」。（義工提供）
蛋糕上寫著「We are Fremont Strong」。（義工提供）

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