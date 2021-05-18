周末2少年中槍亡 屋崙兇殺案今年已51起

屋崙警局表示，17日上午，警員逮捕了一名開著被盜車輛的司機，他攜帶上膛槍枝。（取自屋崙警局推特）

屋崙 警局表示，兩名青少年在16日被槍殺。截至目前，屋崙已發生51起兇殺案。去年同期，屋崙的兇殺案為24起，今年案件同比增長112.5%。

16日晚上6時許，警方得知，屋崙Highland Terrace社區Highland Avenue和東26街附近的槍擊 探測系統ShotSpotter檢測到槍聲。當警員趕到現場時，發現一名17歲的男性東26街2100街區 Morgan Plaza公園路邊，身上至少有一處槍傷。他被宣布當場死亡。現場另一個17歲的男孩中槍後被送去醫院，傷重不治。

調查人員相信兩人互相認識。還有一名男子在槍擊案中被拘留，但警方未公布姓名。

警局在官方推特上表示， 5月10日至5月16日這一周，有3人死於暴力（包括16日一天槍擊致死兩人）。 上一周有32起搶劫，45起槍擊事件，警員們繳獲20把槍，今年共繳獲394把。17日當天上午，警員逮捕了一名開著被盜車輛的司機，他攜帶上膛槍枝。

去年屋崙有109起兇殺案，考慮到今年目前已經有51起兇殺，全年數字極可能飆升。屋崙上一次全年兇殺案超100起，是在2012年。當時共有131起兇殺，其中126起被列為謀殺案。

屋崙警局此前多次表示，兇殺案飆升的原因是，「幽靈槍」(指私自組裝，沒有序列號的槍械」增加，屋崙「停火計畫」（Ceasefire Operation，註：透過社區服務等策略，減少與幫派、團體有關的殺人和槍擊事件）在疫情期間無法充分和麵對面運營。

16日一天，屋崙就有2人致死。（取自屋崙警局推特）

屋崙-阿拉米達縣競技場管理局前不久贏得對金州勇士 的訴訟勝利，勇士被判需支付翻新甲骨文球場的債務，有1000萬資金轉交給市府。考慮到暴力事件激增，各種服務需要重啟，屋崙市議會要求1000萬用於恢復市內關鍵服務，包括關閉的消防站、停火計畫和步行巡警。

警方和屋崙犯罪終結者組織（Crime Stoppers）提供高達1萬元的獎金，以獎勵提供資訊幫助逮捕謀殺案的嫌犯。任何知情者可致電警方510-238-3821或510-238-7950，或致電犯罪終結者組織510-777-8572。