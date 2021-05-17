僑胞：世界衛生大會 台灣不能被排除

台灣 近來新冠肺炎 （COVID-19）疫情 嚴峻，爆發本土的感染，許多僑胞都非常關心台灣疫情的狀況。然而，多數僑胞也對台灣的抗疫能耐與控制疫情的機制有信心，相信疫情很快就能控制，恢復正常。

僑教中心主任閻樹榮指出，台灣之前的防疫一直做很好，也持續向海外提供幫助，展現「台灣能幫忙」的心意。近來疫情嚴峻，但在病毒之下，本來就難免有疏忽或者疫情擴散的可能。然而，大家都對台灣很有信心，也相信疫情指揮中心能帶領民眾控制住情況，「 我對台灣的執行力很有信心。」

中華民國僑務委員魏德珍也指出，新冠肺炎疫情的擴散讓人揪心，不過她對台灣很有信心。然而，在此時台灣疫情嚴峻也凸顯出，衛生與健康的議題應該超越政治。世界衛生大會（WHA）馬上就要舉辦，台灣遲遲沒有收到邀請。不過大家都會奮戰到最後一分鐘，「台灣不能被排除在世界衛生大會之外。」

來自台灣、在中半島擔任工程師李宇凡則指出，其實依照目前的情況看來，台灣確診數字恐怕很可能還會再有一波才會到高峰，不會很快就降下來。但是，在多數人自覺、減少外出，並戴好口罩後，疫情應該會逐漸控制下來，只是至少還需要一小段時間，「我是覺得不要太樂觀，但也無須太過緊張，相信能夠控制的。」