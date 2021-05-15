讀者來函／美國人如何了解中國？(2)

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4月5日，一位美韓混血、在政府的美國 警察告訴筆者，他雖然沒有去過南韓或中國 ，但他想到中國時，一是先想到中國非常大，二是認為中國社會對人有比南韓社會更過的「限制」。對此，筆者也解釋說，中國的人口規模和市場比南韓要大得多，商業機會和空間也很多，很多年輕人可以在商業和技術領域獲得個人的成功。當然，這樣的解釋不可能是完美的，但是對於糾正一般人對中國的模糊或者扭曲的想像，或許還是有一定幫助。

事實上，在有組織、有準備，雙方也相對謹慎的正式合作交流之外，中國人在海外常常更多面對這種個人化的、日常的、隨機的交流，甚至觀點交鋒，而這種「交流」往往更直率和尖銳。筆者2018年在北京大學參加一個學術會議時，遇到一位也在美國教人文學科的華人教授。閒談中，這位學者說，他的一位美國友人曾和他談到西藏，在他從中國人的立場提出自己的看法後，被這位友人稱為（負面意義上的）「民族主義者」（nationalist），雙方的交流變得很不愉快。

由此可見，在美國的華人如何在日常生活中回應美國人的疑問和評論，的確是個問題。

對於多數民眾來說，信息來源是重要的。假定一個普通美國人只依賴美國主流媒體了解中國，除了政治傾向十分明顯的一些電視台長期赤裸裸地指責中國以外，民眾即使從相對客觀的「紐約時報 」上也很難看到中國的正面形象。筆者從訂閱的「紐約時報」中匯集了近兩個月來報導中國時的一些關鍵詞：「atrocities」、「genocide」、「sanction」等，或者是在微軟Edge瀏覽器自動提供的來自多家媒體的新聞聚合中，關於中國的報導大量重複使用「attack」、「invade」、「threats」等等英文詞語。

這些詞彙表明，對華報導的焦點一是外交，二是政治新聞及其負面描述。在最近的一篇關於中國鼓勵公民接種新冠疫苗的報導中，對政府所採取的手段的描述是語調完全負面的「some tantalizing and some threatening」（威逼利誘）。我們可以想像，長期讀著這些新聞的美國人乃至海外華人，會形成怎樣的中國觀。一方面，負面新聞報導可能是美國對華情感降溫的體現。但另一方面，持續的負面報導會進一步加劇情感降溫。

有一種觀點認為，西方新聞的特點就是愛報導負面消息，以及「人咬狗」的聳人聽聞的事件。但是事實不盡如此。芝加哥大學的著名華裔社會學家趙鼎新教授曾經發現，對於新聞事件暴露出來的本國國內的一些體制性問題，中國媒體喜歡窮追不捨，而美國媒體反而淺嘗即止，自我審查。筆者則發現，美國媒體同樣喜歡給國內新聞注入「正能量」，而不是一味揭露和批判。（APAPA俄亥俄提供，待續）