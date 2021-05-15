仇亞罪案 加州占全美40%排第1 紐約州15.1%居次

全美的仇視亞裔案件，加州占了四成。（取自STOP AAPI HATE）

根據「停止仇恨亞太裔」(STOP AAPI HATE)組織的報案平台的數據，仇恨歧視亞裔 的案件，加州 發生的最多，占全國總數的四成。

該報告涵蓋了2020年3月19日至2021年3月31日期間。期間共收集了6603起事件報告。移民較多的州則是高發地，全國有40%的事件都是發生在加州。第二則是紐約州，有15.1%；第三則是華盛頓州，有4.8%，第四和第五則是德州和伊利諾伊州，分別是占比3.3%和3.2%。其餘的麻省，賓夕法尼亞州等地的占比均是在3%以下。

歧視類型中，言語騷擾占了65.2％，故意避開亞裔占了18.1％。也就是這兩個類型占了全部仇恨歧視案件絕大部分。人身攻擊占了12.6％，是這次報告的事件總數中的第三大類別。侵犯權利的行為，例如工作場所歧視，拒絕服務和禁止登上交通工具，占事件總數的10.3％。線上的騷擾占總事件的7.3％。

就全美而言，大量事件發生在公共街道和公園（占事件的37.8％）和企業內（占事件的32.2％）。在21.7％的事件中，性別，語言和宗教被認為是歧視的誘因。婦女舉報的仇恨事件，占所有舉報事件的64.8％。青少年（0至17歲）的報告占了全部的11.0％，老年人（60歲及以上）報告了事件的6.6％。

與其他種族或族裔群體相比，華人報告的仇恨事件更多，其次是南韓人、菲律賓人和越南人。

報告中包含的總共6603起仇恨事件報告中，2020年（3月至12月）發生了4193起仇恨事件，2021年（1月至3月）發生了2410起。人身攻擊從2020年的仇恨總事件中的10.2％，增加到2021年的16.7％。在線仇恨事件從2020年的5.6％，增加到2021年的10.2％。

更多的案件發生在公共街道（2021年為35.4％，2020年為26.0％），學校（2021年為9.7％，而2020年為8.0％）和宗教場所（2021年為1.7％，2020年為0.6％）。2021年有更多的老年人（60歲及以上）報告仇恨事件，從2020年的6.3％增加到2021年的7.0％。

報告詳情：https://stopaapihate.org/wp-content/uploads/2021/05/Stop-AAPI-Hate-Report-National-210506.pdf。