中谷宇巴縣起山火 短暫發布疏散警告

宇巴縣的山火燒了35畝的土地。（取自加州消防局）

中谷宇巴縣（Yuba County）內出現山火 ，被官方命名為「鵪鶉大火」（Quail Fire）。由於這個所謂的「鵪鶉大火」，在宇巴縣布朗斯山谷（Browns Valley）的一些地區，還短暫有疏散警告。

根據加州 消防局（Cal Fire）的說法，鵪鶉大火燒毀了35畝的土地，起因是金屬柵欄在乾草上打磨和焊接，即可能是金屬焊接時燃起了乾草所導致。

5月12日下午，加州消防局在推特上發布了引發火災的原因。根據宇巴縣警長辦公室的說法，隨著鵪鶉大火被控制住，一度發布的疏散撤離警告也在取消。鵪鶉大火在周三下午在布朗斯山谷地區爆發。根據宇巴縣緊急服務辦公室在Facebook上的說法，基斯通（Keystone）和皮奧里亞（Peoria）地區都有疏散警告。

疏散區位於Quail Run和Peoria Road地區。警察 部門的Facebook的公告顯示，警員還向該地區的居民發出了疏散警告的通知，並且發出紅色警報。

根據加州消防局的數據，2020年是有紀錄以來最嚴重的火災季節之一，共有9917場野火，燃燒了420萬畝地。超過9000座建築物被焚毀，有31人（民眾和消防員）遇難。加州還經歷了第一次「巨火」（Gigafire），就是因為8月的山火，燒毀了超過100萬畝的土地。加州有史以來最大的五場野火中，有四場發生在2020年。

如果居住在容易發生野火的地區，加州消防局建議在您的房屋周圍創建一個「可防禦」的空間。該空間是建築物周圍的地帶，要完全清除植被和其他雜物。消防局建議至少100呎。

國土安全部也建議，民眾要準備好應急工具箱，其中應包含重要文件、N95防毒面具，和被迫暫時離開時，可以隨身攜帶的物品。該機構還建議民眾註冊當地的預警系統通知，並了解所在社區的疏散計畫，以最好的方式為自己和家人做好準備。

一些縣使用Nixle警報，向居民提供有關惡劣天氣，山火和其他新聞等重要信息。要註冊，請訪問www.nixle.com或將郵政編碼發送短信到888777，就可以開始接收警報信息。

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