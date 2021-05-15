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疫期視訊健身 南灣媽媽「動」起來

記者江碩涵／南灣報導
「媽咪Eve健身玩生活」FB粉絲團教練Evelyn透過視訊教媽媽們怎麼動起來，小孩也跟著在旁邊運動。（照片：Evelyn提供）
「媽咪Eve健身玩生活」FB粉絲團教練Evelyn透過視訊教媽媽們怎麼動起來，小孩也跟著在旁邊運動。（照片：Evelyn提供）

去年疫情期間不少人因為健身房關閉，缺乏運動機會，因此發福不少。但也有人反其道而行，疫情間不僅自己在家做運動，還念書、考了健身執照，成為專業健身教練，不僅可以自己在家健身，同時也開視訊課程，造福許多在家無法運動或不懂得運動的年輕媽媽，成為南灣媽媽團中熱門的話題。

「媽咪Eve健身玩生活」FB粉絲團教練Evelyn 說，她一直以來都在製造業從事行銷業務，至今也還在製造業上班，從未待過任何運動行業，運動原本只是興趣，沒想過興趣也能成為專業，幫助更多人動起來。

Evelyn說，五年前她生完第一胎後，發現身體狀況比原本差很多，下背痛且也站不久，兩、三個月後自己踏入健身房，陸陸續續開始學習健身方法。2018年生完第二胎後，開始積極規律運動，讓身體機能維持巔峰，把運動變成一種生活方式。

2020年初她本來與幾位南灣媽媽相揪運動，沒想到3月疫情爆發，所有活動喊停，也只能中斷運動計畫。疫情期間在家，夫妻兩人同時要上班工作又要帶小孩，生活壓力相當大，身體又很想動起來，於是開始研究怎麼自己運動。

她表示，健身其實需要許多專業知識，她拿起書本開始讀身體結構等相關理論，準備兩、三個月後，七月初參加健身教練考試，一舉拿到健身證照。對她來說，健身本來只是一個興趣，沒想到居然成了有證照的專業健身教練。

疫情期間許多人無法出門運動，視訊上課成了新的運動方式。Evelyn去年八月起陸續在媽媽團中教大家如何運動，且也因為她自己經歷過產後變化，熟知核心無力、下背痛、肩膀痠痛、骨盆底肌弱等問題，因此特別能對產後婦女對症下藥，透過呼吸練習與肌力訓練，建立核心肌肉群，同時強健身體、建立自信，吸引了數十位媽媽視訊一起運動。

隨著灣區疫情漸緩，施打疫苗比率提高，許多活動逐漸開放，不少媽媽團逐漸開始進行實體活動。Evelyn說，未來有機會可以相揪媽媽們到公園一起健身運動，不僅可以讓小孩們玩遊樂場，媽媽們也能在旁邊揮汗運動，將成為南灣媽媽團有趣的活動。

「媽咪Eve健身玩生活」FB粉絲團教練Evelyn在視訊中示範倒立的方法，讓媽媽...
「媽咪Eve健身玩生活」FB粉絲團教練Evelyn在視訊中示範倒立的方法，讓媽媽們在家中也能練習。（照片：Evelyn提供）

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