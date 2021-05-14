APAPA團結反仇恨 全美5/15亞裔集會

全美各地5月15日周六11時都有亞裔集會。（本報檔案照片）

由亞太公共事務聯盟（APAPA）等發起的亞裔 集會，號召民眾在本周六（5月15日）11時參加全美各地的活動，團結一致反對仇恨。

在灣區屋崙 ，聖馬刁縣，佛利蒙，中谷的沙加緬度，戴維斯等地，也將會有活動響應。舊金山則沒有參與本次活動。

在中半島聖馬刁縣，當天上午11時，多位聖馬刁縣的代表將會在聖馬刁市中央公園 舉行集會。發起人之一是密爾布瑞的市議員馮嘉輝。國會議員斯佩儀（Jackie Speier）以及眾多聖馬刁縣官員預計將會出席。

中半島的密爾布瑞社區也積極籌備。為方便街坊，特別是長者和不方便駕車人士參與這次「停止仇視亞裔」社區聯合集會，主辦方特設立免費巴士搭載服務。周六早上10時由密爾布瑞市府廣場出發，一同參與沿El Camino大道的汽車遊行，到達主會場。大會結束以後，下午1時由聖馬刁中央公園返回密爾布瑞市府廣場。

需要使用此項服務人士可以使用下面鏈接登記以方便統計人數。所有巴士乘客必須完成疫苗接種。因巴士座位有限，服務將會優先給與長者。鏈接：https://docs.google.com/forms/d/1OIbxG0CEDCHm9h1YZsDd9FaAjvNbjzCYlPQXsnig0TY/edit?ts=609ca3e9。

在州府沙加緬度，5月15日當天也會有集會，地址是州府大樓北面的台階，面向L街的地址。預計州府官員、州議會議員和沙加緬度市縣的官員都會出席。屋崙的集會地址是Pacific Renaissance Plaza，佛利蒙的集會地址是Veterans Memorial Park。

更多詳情可見：https://www.communityagainsthate.org/。