慶祝母親節感恩母愛大會 300人線上同歡
為慶祝母親節，國民黨美西直一分部及全美中華婦女會今年以徵文比賽宣揚母愛精神，表揚母親犧牲奉獻的感人事蹟，並在線上舉辦慶祝大會。直一書記長周典樂擔任召集人，邀請到著名女作家陳若曦、趙淑敏、荊棘、葉文可等人擔任評審。
包括金山灣區僑教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅、婦聯會前主任委員蘇馨遠、僑務委員呂玉貞、魏德珍、世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香等人，及社團代表、徵文比賽得獎者等近300人都參加當日「慶祝母親節感恩母愛大會」。直一常委儀容指出，過去愛心媽媽表揚活動都是現場舉辦，今年因疫情影響，用徵文比賽方式表達對母親的敬意和深深的愛意，「有句話說：媽媽在哪家就在哪，因為她是我們最溫暖的港灣，敬祝所有媽媽平安健康、美麗依舊。」
全美中華婦女會毛小苓指出，孝道是中華文化最重要的品德，感謝中華民國僑務委員會以及僑社的慷慨贊助，「萱草是中華文化的母親花，萱草忘憂，是母親喜歡的花，預祝大家明天母親節快樂。」
閻樹榮表示，天下的母親對子女的愛無怨無悔，天下的媽媽都是一樣的，每位母親的背後都有一個愛的故事。母親的偉大難以用言語表達，舉辦宣揚母愛的活動很有意義。國民黨海外部副主任鍾維君也說，母親給予大家生命，沒有母親這個社會就會停擺，母親非常重要。
當日活動中，還安排多個餘興節目，包括閻樹榮演唱「魯冰花」MV，美國加州排舞協會演出「Love & Salt」，沈慧、簡啟的相聲「牛年說牛話」，舞蹈研習班長綢扇舞「古月照今塵」，馬美玲師生表演的「天下的媽媽都是一樣的」等。另外還有抽獎，一共有2000多元的紅包現金禮卡，三名首獎幸運得主是謝聖偉、楊昆山、李韶穎。
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