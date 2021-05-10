我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

慶祝母親節感恩母愛大會 300人線上同歡

記者李榮／密爾比達報導
國民黨美西直一分部及全美中華婦女會舉辦「慶祝母親節感恩母愛大會」。（記者李榮／翻攝）
國民黨美西直一分部及全美中華婦女會舉辦「慶祝母親節感恩母愛大會」。（記者李榮／翻攝）

為慶祝母親節國民黨美西直一分部及全美中華婦女會今年以徵文比賽宣揚母愛精神，表揚母親犧牲奉獻的感人事蹟，並在線上舉辦慶祝大會。直一書記長周典樂擔任召集人，邀請到著名女作家陳若曦、趙淑敏、荊棘、葉文可等人擔任評審。

包括金山灣區僑教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅、婦聯會前主任委員蘇馨遠、僑務委員呂玉貞、魏德珍、世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香等人，及社團代表、徵文比賽得獎者等近300人都參加當日「慶祝母親節感恩母愛大會」。直一常委儀容指出，過去愛心媽媽表揚活動都是現場舉辦，今年因疫情影響，用徵文比賽方式表達對母親的敬意和深深的愛意，「有句話說：媽媽在哪家就在哪，因為她是我們最溫暖的港灣，敬祝所有媽媽平安健康、美麗依舊。」

全美中華婦女會毛小苓指出，孝道是中華文化最重要的品德，感謝中華民國僑務委員會以及僑社的慷慨贊助，「萱草是中華文化的母親花，萱草忘憂，是母親喜歡的花，預祝大家明天母親節快樂。」

閻樹榮表示，天下的母親對子女的愛無怨無悔，天下的媽媽都是一樣的，每位母親的背後都有一個愛的故事。母親的偉大難以用言語表達，舉辦宣揚母愛的活動很有意義。國民黨海外部副主任鍾維君也說，母親給予大家生命，沒有母親這個社會就會停擺，母親非常重要。

當日活動中，還安排多個餘興節目，包括閻樹榮演唱「魯冰花」MV，美國加州排舞協會演出「Love & Salt」，沈慧、簡啟的相聲「牛年說牛話」，舞蹈研習班長綢扇舞「古月照今塵」，馬美玲師生表演的「天下的媽媽都是一樣的」等。另外還有抽獎，一共有2000多元的紅包現金禮卡，三名首獎幸運得主是謝聖偉、楊昆山、李韶穎。

母親節 國民黨 台灣

上一則

申請餐館紓困金 舊金山社區來幫忙

下一則

金山人語／蓋茲離婚與科技巨頭偶像化

延伸閱讀

疫情帶走奶奶、媽媽…她心碎：我只想假裝母親節不存在

疫情帶走奶奶、媽媽…她心碎：我只想假裝母親節不存在
母親節當天 河濱縣車禍1死3傷

母親節當天 河濱縣車禍1死3傷
內陸華美協會歡度母親節

內陸華美協會歡度母親節
母親節 華資餐廳花店反映人氣

母親節 華資餐廳花店反映人氣
大專聯合校友會 線上歡慶母親節

大專聯合校友會 線上歡慶母親節

熱門新聞

亞裔父親帶著一歲的孩子在舊金山市散步時遭到殘忍襲擊。(電視新聞截圖)

「我倒地 嬰兒車滑走」金山亞裔男推1歲子上街 遭推倒痛毆

2021-05-05 00:23
最新QS世界大學排名中，柏克萊加大在全美公立大學中排名榜首，全美所有大學中排名第四。（記者劉先進 ／攝影）

QS最新排名 柏克萊加大全美公立榜首

2021-05-07 14:02
「Iterable」共同創辦人暨前執行長朱浩然坦承，曾於2019年一次投資人會議之前、嘗試服用少量幻覺劑。(圖取自Iterable官網)

服用興奮劑 舊金山新創公司華裔執行長被開除

2021-05-06 19:11
矽谷住屋開支已成為困擾民眾的大問題。圖為矽谷一處露營車營地。(Getty Images)

巴洛阿圖住房危機 揭開矽谷「種族隔離」難題

2021-05-03 02:15
伍雷翠芳在醫院的照片。（取自Gofundme）

兩華婦金山街頭被砍 非裔嫌落網

2021-05-06 02:20
2021年萬物皆漲，民眾就算看緊荷包也沒用。(Getty Images)

物價全都漲…專家：秋季以後 物價才可能降低

2021-05-06 11:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣