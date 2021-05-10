慶祝母親節感恩母愛大會 300人線上同歡

國民黨美西直一分部及全美中華婦女會舉辦「慶祝母親節感恩母愛大會」。（記者李榮／翻攝）

為慶祝母親節 ，國民黨 美西直一分部及全美中華婦女會今年以徵文比賽宣揚母愛精神，表揚母親犧牲奉獻的感人事蹟，並在線上舉辦慶祝大會。直一書記長周典樂擔任召集人，邀請到著名女作家陳若曦、趙淑敏、荊棘、葉文可等人擔任評審。

包括金山灣區僑教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅、婦聯會前主任委員蘇馨遠、僑務委員呂玉貞、魏德珍、世界台灣 商會聯合總會名譽總會長林貴香等人，及社團代表、徵文比賽得獎者等近300人都參加當日「慶祝母親節感恩母愛大會」。直一常委儀容指出，過去愛心媽媽表揚活動都是現場舉辦，今年因疫情影響，用徵文比賽方式表達對母親的敬意和深深的愛意，「有句話說：媽媽在哪家就在哪，因為她是我們最溫暖的港灣，敬祝所有媽媽平安健康、美麗依舊。」

全美中華婦女會毛小苓指出，孝道是中華文化最重要的品德，感謝中華民國僑務委員會以及僑社的慷慨贊助，「萱草是中華文化的母親花，萱草忘憂，是母親喜歡的花，預祝大家明天母親節快樂。」

閻樹榮表示，天下的母親對子女的愛無怨無悔，天下的媽媽都是一樣的，每位母親的背後都有一個愛的故事。母親的偉大難以用言語表達，舉辦宣揚母愛的活動很有意義。國民黨海外部副主任鍾維君也說，母親給予大家生命，沒有母親這個社會就會停擺，母親非常重要。

當日活動中，還安排多個餘興節目，包括閻樹榮演唱「魯冰花」MV，美國加州排舞協會演出「Love & Salt」，沈慧、簡啟的相聲「牛年說牛話」，舞蹈研習班長綢扇舞「古月照今塵」，馬美玲師生表演的「天下的媽媽都是一樣的」等。另外還有抽獎，一共有2000多元的紅包現金禮卡，三名首獎幸運得主是謝聖偉、楊昆山、李韶穎。