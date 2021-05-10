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母親節徵文比賽 前五名得獎者出列

記者李榮／灣區報導
獲獎者左起依次為第一名何顯志、第二名陳錦超、第三名梅毅端、第四名凌莉玫、第五名郭增錄。（記者李榮／翻攝）
獲獎者左起依次為第一名何顯志、第二名陳錦超、第三名梅毅端、第四名凌莉玫、第五名郭增錄。（記者李榮／翻攝）

由直一分部與全美中華婦女會舉辦的徵文比賽，由陳若曦等人評審，為求公平，評審時參賽者都採匿名的方式評比。徵文比賽召集人周典樂指出，由於成績非常接近，後來增加了多個得獎名額，希望鼓勵參賽者，並推廣孝道。

周典樂表示，收到參賽稿件後，就編號整理交給初選小組，先選出25篇入選作品。 再按成績選出前15名，送給陳若曦、趙淑敏、荊棘、葉文可四位知名作家評分 。決賽成績是初選小組加上四位評審的評比成績總和，評審只知編號並不知誰是作者，因此絕對公平。

她進一步說，因為成績非常接近，因此增加了得獎名額。除了前三名以外，加選出第四與第五名，並將發予獎金50元。佳作從原訂的五名增加到十名。

獲獎者依次為第一名何顯志、第二名陳錦超、第三名梅毅端、第四名凌莉玫、第五名郭增錄。10名佳作依序為楊海澎、徐秋英、吳文一、朱建華、王婉君、潘存薇、龍啟華、陳亳蓉、柯麗卿、吳季芳。當日大會特別邀請楊咪咪與馬美玲朗誦前三名作品，「母親」、「憶起心底深處的老母親」及「春暉難報」。並配以前三名的作者與母親生活照之影片，向參加者介紹。為感謝各位評審的辛勞，也另外特別製作影片以介紹四位評審，並表達謝意。

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