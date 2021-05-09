溪口州大副校長魏文憶：亞裔必須團結，聲音才更大

魏文憶身為第一代華人移民，又是女性，但在學術界打下一片天。（魏文憶提供）

來自台灣的魏文憶（Belle Wei），曾是聖荷西州立大學（SJSU）工學院院長，後來又出任溪口州立大學（Chico State Univerctiy）的副校長。在工程界中，女性本來就是已經少數，而魏文憶身為第一代女性移民，卻硬是在工程與學術界裡創下了新的典範，成為美國 高等院校中，極少數的女性亞裔 高層。

魏文憶從小就很會念書，北一女畢業後，差點要進台灣大學讀醫學，但她隨著父母移民來美，進入柏克萊加大（UC Berkeley），之後又去哈佛大學攻讀碩士。畢業後短暫工作後，再回到柏克萊加大工讀電腦博士。1987年時她進入聖荷西州大，最初以教學及研究為主，後來陸續擔任系主任、院長。2012年再至溪口大學，擔任副教長一職。

一，要想不被犧牲，必須參與發聲

談到華人 在美國的處境，魏文憶指出，華人文化中特別重視家庭，也很關注許多議題，像是孩子的教育，這些都非常重要。然而，從「外面來看」，華人在參與社區上或許就顯得不足。畢竟，如果少見華人參與社區，華人在政治上的代表權不夠，聲音就無法被聽見，而權益也自然被犧牲。就如同那句老話：「If You're Not at the Table, You're on the Menu.」。

另一方面，社會的氣氛也不斷在改變。不同的政治氣氛，對於亞裔的處境也都會有影響，「很多言語都是上行下效。政治領導人的講話、言行其他人都會學，年輕人更是容易學。」

二，不能只想自己，也要學會貢獻

魏文憶進一步指出，像是亞太裔公共事務聯盟（Asian Pacific Islander American Public Affairs，APAPA）長期推動的政治參與運動，就相當重要，因為，亞太裔不想被犧牲、不想自己的權益「被人吃掉」，就必須要涉入社區工作、替自己發聲。而且亞裔應該要團結、匯集在一起，聲音才更大；畢竟，對於主流來說，無論是日裔、華裔、還是韓裔，大概是很難區分出出不同，基本上都是「黃面孔」、就是亞裔。而且更何況，許多亞裔的文化，本質上本來就很相近。

近來連串發生多宗亞裔受到歧視、甚至攻擊的事件，魏文憶認為，這些事情的出現，更代表亞裔必須團結、參與社區的時候到了。華人一方面不能只單單替自己的社區爭取利益，也要從整體社會的角度去考量，並且貢獻華人社區的力量。另一方面，華人的價值觀也應該可以更為多元，父母鼓勵年輕一輩多方面的發展，不要都只是投入在單一或者類似的領域。

三，幫助弱勢族群，社會才會變好

她認為，在美國的社區參與上，不能只是從自己社區的角度來評估。以教育方面為例，有時候就也應該幫助弱勢的族群，如此對於整體社會年輕人的發展可能會更有利，社會環境才會變好。而一個學校的學生背景多樣性，或者讓年輕人與不同族群、不同的人在一起，也都是很好的學習與體驗。

對於大學招生入學，魏文憶表示，不見得是零和遊戲，把餅做大也是另一種可能。更何況，教育資源的分配本來就不平均，公立大學裡弱勢家庭出來的孩子，遠比長春藤盟校來的多得多。

魏文憶提到，教育的規畫必須要整體思考，頂尖學校培養世界級的領導人才，但美國民主社會進步的基石，是靠州立學校學生的成功才能達到，「社會要普及性的成功，整體才會往好的方面發展。」

四，政治法律藝術，要多方面發展

魏文憶也說，雖然自己多年來是學工程、教工程，不過她還是鼓勵華裔家庭讓孩子多方面發展，「亞裔學生很容易選擇學工程、醫學，這些所謂專業的（主修）。但是，我們看人拍電影能影響很多人，藝術或者政治、法律各方面，亞裔的參與也都很重要，這些方面的人才都需要培養。」美國是多元的社會，在不同的領域都需要有自己的聲音，「沒有人幫你說話，你的權益就會被犧牲，這就是個事實。」

魏文憶身為亞裔移民，又是女性、而且還在男性為主的工程界闖出一片天。她說，或許是自己本身的自信心很足，再加上工程上能夠以數字、科學服人，因此一路走來本身沒有感到太大的困難，「我不覺得曾有被看貶的感覺，但也不要天真覺得都不會有（歧視）問題。只是，我們要專注在找解決問題的方案上。」她認為應該著重在自己的優勢，例如身為女性做行政職位的時後，想法與做人處事上，可能就比較周到、細膩，「有的時候，女生是更可以做出一些獨特成就來的。」

五，女生學習工程，仍需繼續推動

然而，她也直指，在許多行業領導階層中，亞裔的比例確實過於少，玻璃天花板、「bamboo ceiling」(竹子天花版)的情況，雖然是看不見，但確實存在。

近年來，魏文憶在不斷推動增加女性學生修習工程課程的比例。她表示，在電腦學科課堂中，女性學生的人數大約只占20%，可是所有大學生之中，有超過一半都是女性，因此可以說女性在電腦學科中是「underrepresented majority 」。她從2015年開始，就推動新的項目，希望招收更多女生投入工程領域，「學生不來（選工程做主修），我們就把課程帶給學生，像是將電腦課程與生物學、數學做結合。」

他認為，無論是亞裔，還是女性，在社會各階層的代表都應該增加，這也是一種文化上的多元，可以帶進許多不同的觀點。畢竟，「你不知道你不知道的（you don't know what you don't know）。」