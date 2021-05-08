讀者來函／美國人如何了解中國？

在過去的幾年間，媒體所持續關注的美國 皮尤調查（Pew Research Center Survey）顯示，美國人對中國 的態度大幅轉冷。2021年的最新皮尤調查顯示，67%的美國人對中國持冷淡（cold）態度，而高達89%的成年人把中國看成敵人或競爭對手。

由於數據很難揭示具體的原因和關注焦點，本身沒有黨派色彩和政策立場的皮尤研究所進行了另一項更為個人化的調查，共訪問了2010名受訪者。

這項研究顯示，美國人對中國的負面觀感的來源首先是對「人權」的關注，其次是「經濟」，包括大量的「中國製造」產品，一些被認為劣質的中國商品（bad products），中國的政治制度，以及對美國的「威脅」，在排位第五的中美關係中，關注仍聚焦於經濟關係，即中國對美國經濟的傷害，這和中國聲稱的中美經濟互補互利顯然有極大的差別。

在引述正式的調查結論之外，筆者也希望分享一點個人的經驗以及由此引發的思考。2021年3月，筆者在本地的醫院做一項檢查時，在掛號的辦公室遇到一位大約60歲以上的醫院員工。在閒聊過程中，她問筆者是否來自中國大陸，然後坦率地表達了她對眼下的中國的困惑和不滿。

她說，首先她認為中國古代文明是很偉大的；其次，她讀過賽珍珠（Pearl Buck）的小說 ；第三，她和本地一位已退休的香港籍鋼琴教授很熟，從這位鋼琴家這裡聽說了很多關於文革的事情。所以，她想知道，為什麼中國一定要毀滅中西文明中美好的部分。在問這些問題的時候，筆者可以明顯感覺她帶著一股怒氣。

筆者只能簡單地解釋說，中國曾經有過美國人可能很難理解的充滿創傷的近代史，所以中國的現代民族心理中確實存在認為被西方「mistreated」的部分，也確實有很多「grievances」。文革是個慘痛的悲劇，不過就是在文革時期的革命文藝中，交響樂這一形式和鋼琴這種樂器也沒有被排斥。

在過後的回憶和反思中，筆者感到，這是一位普通的，但也試圖認真了解中國的美國人，而她對中國的了解事實上仍然有局限：了解賽珍珠筆下的20世紀上半葉中國鄉村（假如是指美國人最熟悉的關於賽珍珠小說及同名電影「The Good Earth」的話），她也認識帶有特殊年代記憶的中國人，而這些就構成了她對中國的了解。最後，美國媒體的持續影響也是不容忽視的。（APAPA俄亥俄提供，待續）