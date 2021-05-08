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改革警察使用武力 沙加緬度新規更嚴

本報特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
沙加緬度的警局改革，對於警員使用致命武力提出更高要求。（電視新聞截圖）
沙加緬度的警局改革，對於警員使用致命武力提出更高要求。（電視新聞截圖）

沙加緬度市議會最新投票通過了一項警察改革建議，對於警察使用武力提出了更高的要求。

這些建議對於警察武力的規範，比州法律更嚴格。議會中，8比1的投票結果通過這個建議，讓警方要在「不得已的最後手段」（last resort）時才能使用致命的武力。

警察局長哈恩（Daniel Hahn）周三則對於改革表示不滿，形容新政策並未考慮到警員可能面臨的情況。

哈恩說，如果我們通過的政策，要求警員們在面對生命危險時，卻使用胡椒噴霧、泰瑟槍或警棍來應對，而不是通過開槍回擊，那我們就不是一個更安全的城市。

這個改革建議，是由沙加緬度的「社區警察審查委員會」（Community Police Review Commission）提出。該委員會撰寫的長達55頁的建議中，包括了「不得已」才能武力使用的一些規定。該委員會的論點是，沙加緬度警察局的現行政策，尚未包括「第392號議會法案」中的規定，「第392號議會法案」是紐森（Gavin Newsom）州長在2019年批准的一項有關警察使用致命武力法案。

「目前的政策威脅到居住在沙加緬度的人們的安全，特別是黑人和拉丁裔，因為他們留下了模棱兩可的空間，並且缺乏官員問責制，」北加州的美國公民自由聯盟（ACLU）成員阿爾溫（Marshal Arnwine）說。但是警局局長哈恩則認為，警方一直遵守AB392。

曾任警察局長的沙加緬度州立大學教授蓋蒂（Ryan Getty）表示，這一變化很危險。蓋蒂說，直到法院做出了相關的判決之後，警方才會真正知道在街上如何實際運作這些新的規定。蓋蒂教授認為，新政策可能意味著警員選擇離開沙加緬度。蓋蒂說，他們將開始向其他城市區域轉移。

提出建議的志願者小組與市議會在如何進行警察改革和審查方面存在分歧，自2016年以來一直在討論該主題。社區成員的志願者組織每月開會，討論並向沙加緬度的警察局提出建議。

建議列表包括：在警局通過或修改命令之前，警察部門要讓委員會有機會進行審查和評論；需要新的警局新手參加的少數族裔研究課程；使用武力事件後需要對相關人員進行藥物測試；確保市長和市議會在每年的4月之前考慮建議；採用高於加州標準的武力使用標準；招聘方面的變化包括擴大背景調查，社交媒體評論以及加入該部門後要求大學學歷等。

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