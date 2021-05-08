沙加緬度將獲聯邦逾億元育兒補助 低收入家庭可望受惠

沙加緬度料將獲得超過億元的護兒教育補助。（電視新聞截圖）

沙加緬度將獲得聯邦政府的超過1億元的育兒資金補助，市府各方正在研究如何分配這筆資金。

隨著拜登政府推出「美國家庭計畫」（American Families Plan），數以百萬計的家庭可能很快會受到經濟救濟。該計畫包括提供帶薪休假、減稅、健保、免費教育 ，以及為兒童照護教育預留2250億元的援助。

有數據指出，不少家庭缺乏兒童照護教育的資源，因此大人必須要留在家中，無法上班，這樣帶來的年度經濟損失高達570億美元。這其中包括稅收收入、生產力等損失。

一位華裔家長黃女士（Heather Wong）也表示，這樣的撥款早就應該有了。黃女士說，因為疫情 之後，他們更深切地體會到了育兒服務的重要性，像是育兒工作者應該獲得更好的薪酬待遇。她形容他們就是英雄。

聯邦政府這一次會給沙加緬度市政府帶來1億2100萬元的撥款。市議員瓜拉（Eric Guerra）說，該市已經在討論預算和分配計畫。

瓜拉說，「我們要確保的是，我們所有的學前和課後的項目，托兒計畫都在朝著正確的方向發展，因為只有這樣才能讓大人可以回去工作崗位上，」他並且強調這些項目可以為他們的孩子提供一個安全的地方。

拜登政府表示，為低收入 兒童投資高質量的幼兒計畫，將可以推動兒童學業和經濟表現的提高。這筆資金將幫助許多低收入家庭，因為項目會根據其收入來支付兒童照護教育費用。這意味著中低收入家庭，或許不必為兒童保育支付超過其收入的7％。

「如果我們不這樣做，那麼無法獲得兒童照護教育的拉丁裔家庭和有色人種社區，將無法從疫情中順利恢復。至關重要的是，市府以及我們的州和縣級合作夥伴，必須共同努力，以確保我們有一個良好的托兒策略。」瓜拉說。因此，有一些非常低收入的家庭，可能他們的育兒費用將會是零。

政策倡導者、California Together機構的布恩羅斯特羅（Manuel Buenrostro）說，沙加緬度縣有大量兒童依靠學校系統的午餐項目和其他服務，這也造成了學習差異。「在疫情大流行期間，我們已經看到很多拉丁裔家庭是重要行業的前線工人，這些行業對於加州至關重要。但是他們在托兒方面掙扎，因為他們需要離開家去工作，但孩子們仍然在家學習，」布恩羅斯特羅說。

該計畫還會投資於兒童照護工作者的薪酬，將幼兒工作人員的最低工資提高到15元。根據柏克萊加大的一項研究，護兒工作者是全美薪水最低的工種之一。