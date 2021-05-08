我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

沙加緬度將獲聯邦逾億元育兒補助 低收入家庭可望受惠

本報訊
沙加緬度料將獲得超過億元的護兒教育補助。（電視新聞截圖）
沙加緬度料將獲得超過億元的護兒教育補助。（電視新聞截圖）

沙加緬度將獲得聯邦政府的超過1億元的育兒資金補助，市府各方正在研究如何分配這筆資金。

隨著拜登政府推出「美國家庭計畫」（American Families Plan），數以百萬計的家庭可能很快會受到經濟救濟。該計畫包括提供帶薪休假、減稅、健保、免費教育，以及為兒童照護教育預留2250億元的援助。

有數據指出，不少家庭缺乏兒童照護教育的資源，因此大人必須要留在家中，無法上班，這樣帶來的年度經濟損失高達570億美元。這其中包括稅收收入、生產力等損失。

一位華裔家長黃女士（Heather Wong）也表示，這樣的撥款早就應該有了。黃女士說，因為疫情之後，他們更深切地體會到了育兒服務的重要性，像是育兒工作者應該獲得更好的薪酬待遇。她形容他們就是英雄。

聯邦政府這一次會給沙加緬度市政府帶來1億2100萬元的撥款。市議員瓜拉（Eric Guerra）說，該市已經在討論預算和分配計畫。

瓜拉說，「我們要確保的是，我們所有的學前和課後的項目，托兒計畫都在朝著正確的方向發展，因為只有這樣才能讓大人可以回去工作崗位上，」他並且強調這些項目可以為他們的孩子提供一個安全的地方。

拜登政府表示，為低收入兒童投資高質量的幼兒計畫，將可以推動兒童學業和經濟表現的提高。這筆資金將幫助許多低收入家庭，因為項目會根據其收入來支付兒童照護教育費用。這意味著中低收入家庭，或許不必為兒童保育支付超過其收入的7％。

「如果我們不這樣做，那麼無法獲得兒童照護教育的拉丁裔家庭和有色人種社區，將無法從疫情中順利恢復。至關重要的是，市府以及我們的州和縣級合作夥伴，必須共同努力，以確保我們有一個良好的托兒策略。」瓜拉說。因此，有一些非常低收入的家庭，可能他們的育兒費用將會是零。

政策倡導者、California Together機構的布恩羅斯特羅（Manuel Buenrostro）說，沙加緬度縣有大量兒童依靠學校系統的午餐項目和其他服務，這也造成了學習差異。「在疫情大流行期間，我們已經看到很多拉丁裔家庭是重要行業的前線工人，這些行業對於加州至關重要。但是他們在托兒方面掙扎，因為他們需要離開家去工作，但孩子們仍然在家學習，」布恩羅斯特羅說。

該計畫還會投資於兒童照護工作者的薪酬，將幼兒工作人員的最低工資提高到15元。根據柏克萊加大的一項研究，護兒工作者是全美薪水最低的工種之一。

護兒教育成為疫情後經濟復甦的一個討論話題。（電視新聞截圖）
護兒教育成為疫情後經濟復甦的一個討論話題。（電視新聞截圖）

低收入 教育 疫情

上一則

改革警察使用武力 沙加緬度新規更嚴

下一則

媒體：加州公衛系統 受外包威脅

延伸閱讀

不受俄烏衝突影響 拜登：有信心6月能與普亭會晤

不受俄烏衝突影響 拜登：有信心6月能與普亭會晤
世界晚報／中美競爭激烈 拜登願砸6千億把飯碗搶回來？

世界晚報／中美競爭激烈 拜登願砸6千億把飯碗搶回來？
競爭白熱化 拜登：中國正在搶美國飯碗

競爭白熱化 拜登：中國正在搶美國飯碗
紐約市移民人口近半 非法移民占5% 華裔無證客第2多

紐約市移民人口近半 非法移民占5% 華裔無證客第2多
美4月就業急速降溫 Fed退場壓力減輕

美4月就業急速降溫 Fed退場壓力減輕

熱門新聞

亞裔父親帶著一歲的孩子在舊金山市散步時遭到殘忍襲擊。(電視新聞截圖)

「我倒地 嬰兒車滑走」金山亞裔男推1歲子上街 遭推倒痛毆

2021-05-05 00:23
最新QS世界大學排名中，柏克萊加大在全美公立大學中排名榜首，全美所有大學中排名第四。（記者劉先進 ／攝影）

QS最新排名 柏克萊加大全美公立榜首

2021-05-07 14:02
「Iterable」共同創辦人暨前執行長朱浩然坦承，曾於2019年一次投資人會議之前、嘗試服用少量幻覺劑。(圖取自Iterable官網)

服用興奮劑 舊金山新創公司華裔執行長被開除

2021-05-06 19:11
三名嫌犯在光天化日之下，砸破玻璃試圖搶走珠寶。（圖：讀者提供）

3匪搶舊金山華埠珠寶店 警局長就在隔街

2021-05-02 00:20
矽谷住屋開支已成為困擾民眾的大問題。圖為矽谷一處露營車營地。(Getty Images)

巴洛阿圖住房危機 揭開矽谷「種族隔離」難題

2021-05-03 02:15
林伯受傷送院，臉部縫針。（受訪者提供）

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

2021-04-30 23:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這