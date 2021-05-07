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經濟復甦 屋崙港1季度貨運量創歷史新高

記者劉先進／屋崙報導
屋崙港6日表示，貨櫃箱總交易量在今年第一季度達到創紀錄的水準。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙港6日表示，貨櫃箱總交易量在今年第一季度達到創紀錄的水準。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙港6日表示，貨櫃箱總交易量在今年第一季度達到創紀錄的水準。相當於63萬1119個20呎的貨櫃箱總量。超過了港口在2019年第一季度創下的61萬2151個貨櫃箱的記錄。

屋崙港說，這一激增反映了美國和亞洲之間貿易的空前活動水準。跨太平洋的貿易路線沒有放鬆的跡象。港海事總監布蘭德斯（Bryan Brandes）說，屋崙港業務近一年來一直在增長，根據目前情況，預計趨勢線將繼續上升。

屋崙港指出，基於幾個指標，對貿易的進一步增長持樂觀態度。跨太平洋貿易的船舶運費接近歷史最高點，反映了強勁的需求。在亞洲和美國西海岸之間航行的船舶幾乎滿員。在西海岸港口的船舶有時會為了擁擠的泊位等待數日。

屋崙港在3月份處理了創紀錄的進口和出口量。4月份的總量數據還需要兩周才能拿到，但預計數據強勁。

業內分析認為，持續的貿易激增是因為美國經濟的復甦。大部分的增長勢頭，是來自對疫情感到恐懼的公眾。消費者正在消費，以消除封鎖的挫折感，這種現象被稱為零售療法。這刺激了製造商和零售商用來自亞洲的商品來補充倉庫庫存。亞洲占了屋崙貨櫃箱貿易量的大部分。港口在第一季度推出了兩條連接美國和亞洲港口的新船運服務。

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