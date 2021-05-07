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佛利蒙連線10多城 APAPA推反仇恨集會

記者李榮／佛利蒙報導
APAPA希望匯集亞裔力量，停止歧視與仇視的亂象。(本報資料照片)
APAPA希望匯集亞裔力量，停止歧視與仇視的亂象。(本報資料照片)

近日來歧視、仇視，甚至攻擊亞裔的事件頻傳，長期在社區推動政治參與的亞太裔公共事務聯盟（APAPA）宣布，將於5月15日聯合美國多個城市，共30場聚集所聯合舉辦「團結反對仇恨集會」（Unity Against Hate Rally)，希望匯集亞裔力量，停止歧視與仇視的亂象。

依照亞太裔公共事務聯盟的規畫，5月15日當天將在加州佛利蒙、聖馬刁、佛雷斯諾、洛杉磯、聖蓋博、俄亥俄州辛辛那提、克里夫蘭、哥倫布市、德州休士頓、達拉斯、紐約州、紐約市、華府等多個地點，共同舉辦團結反對仇恨集會。

聯盟指出，依照統計，許多的亞裔都是仇恨犯罪的受害者，而這些歧視與仇視的情況都必須要停止。佛利蒙市活動的召集人是社區領袖尹集憲先生（Henry Yin)。

時間：5月15（周六）。佛利蒙市聚集地點：Veterans Memorial Park（corner of Paseo Padre Parkway and Walnut Ave.）。活動詳情：https://www.communityagainsthate.org

亞裔 歧視 紐約市

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