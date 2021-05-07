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台灣文化節 周六線上直播推介台灣

記者李榮／灣區報導
北加州台灣文化節將於本周六線上舉行。（本報檔案照片）
北加州台灣文化節將於本周六線上舉行。（本報檔案照片）

北加州台灣同鄉聯合會多年固定都舉辦「台灣文化節」，搭配亞太裔傳統月時於舊金山的地標「聯合廣場」推廣台灣。今年因為新冠肺炎疫情的關係，台灣文化節改為網路直播。台灣文化節顧問、前主委陳麗都指出，今年活動從當天早上10時開始，馬拉松式的活動一路到下午4時，本次也是由二代台美人負責操盤，「年輕人很認真，比我們這一輩還要努力，想要向主流介紹台灣。」

陳麗都指出，因為疫情影響，因此改為用網路平台直播，臉書與YouTube都能欣賞。當天在簡單的開場與介紹後，將由舊金山經濟文化辦事處長等人開始致詞，拉開文化節的序幕。隨後，會在節目中播放TAP-SF所創作的文化環島短片「Taiwan Soul」以及台灣美食介紹，微熱山丘、金車噶瑪蘭威士忌酒廠，以及日月潭、饒河夜市、綠川水岸景觀步道、彩虹眷村等景點都會透過影片呈現。

同時，當天也會介紹新瓦屋客家文化保存區、橋頭糖廠、「九二一」地震教育園區、臻味茶苑等台灣特色地點，呈現出台灣的美好。直播中也會安排藝術與樂器展示，以及音樂表演，期待透過文化及藝術上的表現，讓更多人了解台灣、喜歡台灣，並且在疫情結束之後，到台灣遊玩。

她表示，台灣文化節在舊金山舉行20年以來，早已是社區最期待的活動，從歷史、文化、美食、旅遊等多方面介紹台灣，無論是台美人，還是主流社會，很多人都是藉由台灣文化節更了解台灣。近年來活動現場更是加入台灣黑熊、珍珠奶茶、小籠包等台灣元素，彰顯特點。

「二代們更有活力，更有創意，我們要多給他們鼓勵。」陳麗都說，前年起北加州台灣同鄉聯合會將台灣文化節正式傳承給台美人第二代的「台美公民聯盟—專業台美人舊金山灣區分會」主辦，這些二代在美國成長，但是他們同樣熱愛台灣，並且用新鮮的角度與眼光，介紹台灣，進一步提升台灣在國際的地位與知名度。

「台灣文化節」活動時間2021年5月8日（周六）10時至下午4時。地點：網路直播(Online Broadcast)Youtube: https://youtu.be/W5aaKopCrc4。

Facebook: https://www.facebook.com/events/462970348461211/

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