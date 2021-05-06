服用興奮劑 舊金山新創公司華裔執行長被開除

「Iterable」共同創辦人暨前執行長朱浩然坦承，曾於2019年一次投資人會議之前、嘗試服用少量幻覺劑。(圖取自Iterable官網)

「彭博社商業周刊」(Blomberg Businessweek)一份報告指出，舊金山 一家新創公司執行長因為在工作場所服用興奮劑(LSD ，全名為Lysergic acid diethylamide麥角酸二乙基酰胺)而被開除。

電子郵件數位行銷新創公司「Iterable」華裔 共同創辦人暨前執行長朱浩然(Justin Zhu)證實確有此事，他坦承曾於2019年一次投資 人會議之前、嘗試服用少量(在某些領域被認為是微劑量)的幻覺劑(hallucinogenic)，以增強注意力。但藥物似乎並未發生太大效用，他透露，當時他看到「數字及影像在螢幕上膨脹與縮小」(numbers and images swelling and shrinking on the screen)，並且他的身體感覺正在融化。

根據商周報告，奇怪的標新立異目前正在科技文化圈盛行，包括在大型會議上奇裝異服、以提高生產力與發想優秀概念為由的藥物服用等。然而，儘管Iterable公司估值相當高、價值數十億元，但這些怪象導致公司的發展面臨可能的障礙。

朱浩然曾在創投公司「Geodesic」舉辦的會議上身著短褲，他認為這個失誤導致創投未投資Iterable。另一場尷尬的投資人會議，則讓他可與廣受輿論批評、總是喜歡高談闊論的WeWork執行長紐曼(Adam Neumann)做比較。但朱浩然告訴商周，他相信自己被開除執行長一職，是因為他不是白人。他說，投資人告訴他，必須有更多不同面孔(more presence)出席會議。他認為，自己以東方價值經營公司，不代表沒有能力擔任執行長。

不過，外界分析，朱浩然之所以被免職，可能也歸咎於他直言不諱地與媒體對話，甚至違背了其他公司領導人的期望。他宣稱，發表看法是為了協助其他正遭受困境的創辦人(help founders who are suffering)。

儘管朱浩然已不在公司官網名列執行長，但官網可供下載的新聞資料，仍將他列為執行長，他的個人圖像亦仍在公司官網上。朱浩然過去曾在Google和Twitter工作，2013年與伯尼（Andrew Boni）共同創辦Iterable。他被免職後，執行長職位將由伯尼接替。