我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 劫匪罵「該死的中國人」

全球抗疫模範生 南灣僑社支持台灣加入WHA

本報記者╱庫比蒂諾報導
南灣八大僑社召開記者會聲援台灣加入世界衛生組織。（李漢文提供）
南灣八大僑社召開記者會聲援台灣加入世界衛生組織。（李漢文提供）

新冠疫情肆虐全球已超一年，全球已有過億民眾確診。南灣八大台灣僑界社團日昨在庫比蒂諾召開聯合記者會，呼籲世界衛生組織（WHO）秉持專業、中立之原則，完整接納台灣參與WHO相關會議、活動與機制。「台灣能幫忙，讓台灣來幫忙。」

八大台灣僑社分別為聖荷西急難救助協會、南灣台灣同鄉會、台中-庫柏迪諾友誼城市協會、台灣文化體育協會、北加州舊金山灣區台灣商會、世華工商婦女會北加州分會、中興大學校友會北加州分會、台灣鄉情關懷協會。灣區華僑文教中心主任閻樹榮、僑務委員李文雄等共同出席。

聖荷西急難救助協會會長、民進黨美西黨部評議委員、僑務委員李漢文主持會議。她表示，台灣已經連續四年被世界衛生大會（WHA）拒之門外。她呼籲世界衛生組織能夠秉持專業中立的立場。「不要將政治跟世界衛生安全混淆在一起。」

她說，台灣在疫情中已持續幫助諸多國家進行衛生防疫。「事實證明，世界需要台灣的幫助，同時台灣也少不了世界衛生組織。」南灣台灣僑社希望WHO能夠接納台灣參與於今年5月24日舉行的世界衛生大會，讓台灣能夠與世界各國分享抗疫的經驗同時提供幫助。

閻樹榮表示，台灣自從新冠疫情爆發以來，防疫成果舉世矚目。在維持民眾正常的生活狀態的條件下，截止目前，僅有千人感染。諸多國際政要，包括日本首相、美國國會議員等都公開支持台灣加入WHA與WHO。

他表示，新冠疫情的防控沒有國界。如果防疫存在破口，會對全球的疫情都造成嚴重的影響。「讓台灣加入WHA刻不容緩。」

李文雄表示，完全支持台灣積極加入WHA，從而為全球的公共衛生事業做出貢獻。「要用台灣主權的名義加入世界衛生大會，我們不應該再用觀察的名義加入了。」

北加州舊金山灣區台灣商會會長周信結表示，台灣商會去年募得100萬美金從而從台灣購買120萬個口罩，進行了12次的灣區口罩捐贈活動。「所到之處，都對台灣的防疫成就讚不絕口。」

周信結說，此次疫情，台灣共向世界各國捐贈了千萬口罩。「呼籲世界各國站出來，支持台灣加入WHA。」

世華北加州會長胡威妮表示，台灣一直持續捐贈口罩幫助世界各地的抗疫，「若台灣不能參與世界衛生大會是極不公平的。」

南灣台灣同鄉會會長詹葳蓮表示，台灣鄉親們此次熱情高漲，「我們一定要加入世界衛生組織。」

台灣鄉情關懷會會長謝鎮寬表示，要用台灣的名義加入世界衛生組織。

台灣 疫情 加州

上一則

亞太裔文化月啟動 舊金山構建社區包容和諧

延伸閱讀

印度總理抗疫不力 執政黨重要地方選舉落敗

印度總理抗疫不力 執政黨重要地方選舉落敗
慈濟支援社區抗疫 千劑疫苗免費打

慈濟支援社區抗疫 千劑疫苗免費打
印度疫情嚴重 歐印領袖8日視訊峰會談援助抗疫

印度疫情嚴重 歐印領袖8日視訊峰會談援助抗疫
中國援助印度抗疫 習近平致莫迪慰問電

中國援助印度抗疫 習近平致莫迪慰問電
後疫情怎自我照顧？ 中醫師黃麗雪線上談養護

後疫情怎自我照顧？ 中醫師黃麗雪線上談養護

熱門新聞

亞裔家庭在舊金山漁人碼頭險遭搶劫。圖為漁人碼頭。(Getty Images)

亞裔家族18人遊漁人碼頭 遇持槍匪險被搶

2021-04-26 14:06
林伯受傷送院，臉部縫針。（受訪者提供）

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

2021-04-30 23:49
針對華埠罪案飆升，仇恨犯罪增多，陳錫澎多次發聲。（記者劉先進／攝影）

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

2021-04-30 00:15
灣區一名男子接種嬌生疫苗也出現血栓現象。（美聯社）

加州灣區男接種嬌生 出現血栓 可能是全美男性首例

2021-04-27 10:40
屋崙男子岡薩雷茲上周在阿拉米達市遭警方壓頭致死。圖為案發現場影片的畫面。（阿拉米達市警局提供）

警壓頸致死？影片曝加州奧克蘭26歲男當場死亡 家屬討公道

2021-04-28 01:35
劫匪拿出槍準備搶劫。（視頻截圖）

華人取錢被跟蹤險遭搶 開車到警局解困

2021-04-27 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行
「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數